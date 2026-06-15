Elisa Mouliaá no acude por tercera vez ante el juez pese al aviso de una posible detención

La actriz Elisa Mouliaá no ha comparecido este lunes ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid para declarar por la querella por presuntas calumnias que interpuso contra ella el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón. Se trata de la tercera ocasión en la que la intérprete aplaza su declaración, una situación que podría llevar al magistrado Arturo Zamarriego a adoptar medidas contra ella.

La querella tiene su origen en unas acusaciones realizadas por Mouliaá en televisión, donde señaló a Errejón por supuestamente haber extorsionado a dos testigos relacionados con la causa en la que se investiga al expolítico por una presunta agresión sexual.

El pasado viernes, la actriz anunció en su cuenta de X que no acudiría a la citación judicial al encontrarse trabajando en el extranjero. Según publicó, está vinculada a un contrato profesional internacional vigente desde el pasado 8 de junio y hasta finales de verano, lo que la mantiene desplazada entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo. Mouliaá aseguró además que las comunicaciones en esos lugares son "limitadas o inexistentes".

La ausencia se produce pese a que el juez le había advertido expresamente de las consecuencias de no comparecer. En una resolución previa, el magistrado señaló que, en caso de no acudir, podría acordarse su "detención y traslado a la sede judicial", además de valorar si su conducta pudiera constituir un delito de desobediencia a la autoridad.

La defensa pide declarar por videoconferencia

Aunque la actriz no acudió a los juzgados de Plaza de Castilla, sí lo hizo su abogada, Yurena Carrillo, quien explicó ante los medios que había solicitado al juez la posibilidad de que su clienta declarase por videoconferencia.

Según la letrada, el magistrado no respondió a esa petición. "No lo ha considerado", lamentó. Carrillo sostuvo que Mouliaá estaba dispuesta a comparecer de forma telemática y aseguró que incluso intentó conectarse, aunque sin éxito por problemas de cobertura. "No sabemos si hubiera funcionado o no, ella ha intentado conectar y no tenía cobertura; pero lo que no se intenta, no se consigue", afirmó.

La defensa también solicitó acceso al informe médico encargado por el juez para comprobar si la actriz estaba en condiciones de declarar. Dicho informe fue solicitado después de que Mouliaá justificara una anterior incomparecencia alegando una baja médica por ansiedad.

"Hemos solicitado el informe médico, coincide con lo que ella dijo en la citación anterior, es confirmatorio de lo que manifestó, le dieron la razón en que tenía una situación puntual desbordante de estrés", señaló Carrillo.

La abogada defendió además la solidez de la versión de su clienta. "No hay dos versiones correctas, solo hay una y ella defiende la de ella y jurídicamente es sólida y sostenible", sostuvo.

La defensa recurrirá la decisión del juez

El pasado viernes, el juez rechazó tanto la petición de suspender la declaración como la recusación planteada por Mouliaá. En su resolución, el magistrado consideró que ambas solicitudes constituían "un eslabón más en la estrategia procesal que viene siguiendo la querellada para no comparecer ante el magistrado instructor para ser oída".

Carrillo anunció que recurrirá esa decisión y mantendrá la recusación en instancias superiores. "Me anticipo a decir que voy a encontrar que no tiene espejo con la realidad material de lo que está pasando y decidiendo su señoría. Por lo tanto, voy a sostener la recusación en la siguiente instancia, seguiremos adelante mediante reforma y apelación", declaró.

Respecto a una eventual orden de detención, la letrada defendió que la tutela judicial efectiva de su representada debe prevalecer. "Está por encima de cualquier puja de poder", aseguró.

Por su parte, fuentes de la defensa de Errejón consultadas por Europa Press expresaron su confianza en que el magistrado libre una orden de detención en coherencia con los requerimientos realizados previamente a la actriz.

El origen de la querella

En la anterior citación, celebrada el pasado 24 de abril, Mouliaá tampoco acudió a declarar. Sí compareció entonces Errejón, quien negó ante el juez haber presionado o extorsionado a ninguno de los testigos vinculados al procedimiento por la presunta agresión sexual, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Ese mismo testigo declaró igualmente ante el magistrado y aseguró que actuó por iniciativa propia y sin recibir presión alguna del exdirigente político, de acuerdo con las mismas fuentes.

Antes de presentar la querella, la defensa de Errejón promovió un acto de conciliación y reclamó a Mouliaá una indemnización de 10.000 euros en caso de no retractarse de sus acusaciones. La actriz rechazó esa vía, lo que permitió al exdiputado acudir a los tribunales.

En el escrito de querella, la defensa sostenía que Mouliaá había difundido en redes sociales "afirmaciones falsas" sobre Errejón, atribuyéndole un delito de extorsión respecto a varios testigos. Entre los mensajes aportados figuraba uno publicado por la actriz en X en el que afirmaba: "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad".