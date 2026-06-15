La regularización de Sánchez rompe todos los récords y se acerca al millón de solicitudes

Nuevas macrocifras del proceso regulatorio del Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta el momento, y a falta de 15 días para que las ventanillas de la Administración echen la persiana, más de 900.000 inmigrantes han enviado su solicitud para beneficiarse de esta medida de gracia del Ejecutivo socialista, que va a legalizar la situación de miles de extranjeros por la vía rápida y por la puerta de atrás sin aprobar esta medida en el Congreso de los Diputados. Como ya adelantó Libertad Digital, la cifra de medio millón de extranjeros que situaba Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Migraciones, se va a quedar lejos de la cifra final de inmigrantes que obtengan los papeles.

Esta cifra récord, nunca vista en la historia de España, va acompañada de los más de 360.000 expedientes admitidos a trámite hasta el momento. Estos datos han sido adelantados por El País a falta de 15 días para que cierre el proceso. Y es que, a partir del 30 de junio, quien no haya presentado la documentación, quedará fuera de la regularización. Y a partir de ahí, será cuando, a partir del mes de julio, la Administración tendrá tres meses para tramitar las solicitudes recibidas.

Este proceso llega a su fin y, por ello, conviene recordar todas las polémicas que lo han rodeado para que no caigan en el olvido. Y es que, desde el comienzo, hubo mucha controversia. La regularización vio luz verde para debate en el Congreso de los Diputados después de una iniciativa popular que obtuvo cientos de miles de firmas. Sin embargo, el Gobierno se ha saltado todos los trámites necesarios y ha llevado a cabo este proceso sin el beneplácito de la mayoría de la cámara, incluso de sus socios como Junts, que han criticado duramente que Sánchez no lo haya sometido a votación.

Delincuentes y antecedentes penales

Esta falta de consenso ha sido clave en la cascada de críticas que ha recibido el Ejecutivo, al que se le acusa de llevar a cabo esta medida migratoria por la vía rápida y por la puerta de atrás, poniendo en peligro la seguridad de España. Esto se debe a que los extranjeros con antecedentes policiales y en prisión preventiva han podido beneficiarse de esta medida, además de que la Policía y la Guardia Civil han advertido que en muchas ocasiones los extranjeros podrán ocultar sus antecedentes penales.

Y no solo la inseguridad, muchas voces han denunciado el caos que ha generado esta regularización masiva. Las imágenes de colas interminables en decenas de consulados y en las administraciones muestran que el modelo elaborado por el Ministerio de Migraciones de Elma Saiz no ha estado planificado con solvencia. Y es que uno de los motivos de este colapso recae en que los funcionarios no han recibido apenas formación para atender a los extranjeros. Como adelantó Libertad Digital, muchos inmigrantes han tardado horas y horas para tramitar su documentación, debido a la falta de conocimiento de los trabajadores públicos.

Otro de los puntos más controvertidos es que los refugiados ucranianos y los saharauis han sido excluidos de esta medida por tener autorización de residencia de protección temporal. Algo que muchos han señalado como "injusto", ya que si el Ejecutivo hubiese querido podía haberles ayudado a salir de ese limbo administrativo en el que se encuentran.

A este procedimiento polémico, que comenzó el 16 de abril, le quedan 15 días de vida y muchos expedientes por aprobar. Sin embargo, como ya informó Libertad Digital, todo apunta a que la cifra de medio millón de inmigrantes que el Gobierno situaba como beneficiarios se va a quedar muy corta después de haber recibido más de 900.000 solicitudes.