La UCO halla libretas de Santos Cerdán con notas contra la juez Biedma: "Badajoz, que Fiscalía apoye la recusación"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también encontró libretas manuscritas del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán referentes a las cloacas del PSOE en las que buscaba ir contra la juez Beatriz Biedma con el apoyo expreso de la Fiscalía: "Badajoz, que Fiscalía apoye la recusación".

La juez Biedma fue la encargada de realizar la instrucción en la que se investigaron los posibles delitos del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez; cuyo caso se encuentra ahora visto para sentencia. Por ello, la cloaca del PSOE tenía como objetivo hundir la reputación de la magistrada, objetivo para el que contactó con varias personas que estaban siendo o habían sido investigadas por Biedma.

Según desvela un nuevo informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital, la fontanera socialista Leire Díez se reunió con el empresario Joaquín Parra. Este declaró a la UCO cómo la fontanera socialista quería controlar la defensa del hermano de Pedro Sánchez, pidiéndole a este que despidiese a su letrado y que contratase en cambio al abogado Sáenz de Tejada, cercano a las cloacas del PSOE.

"Sin perjuicio de que no se aceptase este cambio de letrado, de acuerdo con fuentes abiertas, Sáenz de Tejada habría intentado igualmente en marzo de 2025 recusar a la magistrada Biedma tras solicitar su personación en el procedimiento como acusación popular. Debe destacarse, a este respecto, que en las anotaciones de las libretas de Leire estaban contempladas ambas posibilidades: tanto la asunción de la defensa de David Sánchez como la personación como acusación popular", explican los investigadores.

Unas anotaciones de las libretas de Leire Díez que los agentes de la Guardia Civil relacionan con otras anotaciones manuscritas, en este caso, de Santos Cerdán: "A estas referencias a una posible recusación debe unirse una anotación hallada en una de las libretas de Santos recopiladas durante el requerimiento efectuado en la sede del PSOE. El texto manuscrito parece indicar 'BADAJOZ que fiscalía apoye el (sic) recusación'".

Cabe destacar que en este caso concreto, la cloaca socialista no habría conseguido sus intenciones, ya que la Fiscalía, a pesar de que decidió no acusar en el proceso en el que se investiga a David Sánchez rechazó la recusación a la juez Biedma. En el primer día de juicio, la fiscal defendió la honorabilidad y la buena praxis de la juez instructora de Badajoz.

"En lo que se refiere a las denuncias interpuestas porSánz de Tejada, al amparo de la Ley 2/2023 contra la Magistrada Biedma y otros magistrados, Parra declaró que Leire fue quién requirió a Sáenz de Tejada que presentase esa denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya que aquella consideraba que tenía "control" sobre la citada institución. Refiere el testigo que la primera denuncia interpuesta no prosperó y que desconoce qué ocurrió con la segund", detalla el informe.

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