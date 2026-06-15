La UCO localiza en Ferraz un documento que acredita el liderazgo de Santos Cerdán en las cloacas del PSOE

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha localizado en la sede socialista de la calle Ferraz el documento que acredita el liderazgo del que fuera secretario de organización de la formación Santos Cerdán en la cloaca del PSOE.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga en esta causa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la fontanera de la formación política Leire Diez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado.

Un informe de la UCO de 106 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "durante la práctica de las actuaciones en la sede del PSOE, se autorizó la ampliación para recopilar diversa documentación y dispositivos informáticos, dado que habían pertenecido a Santos Cerdán hasta su cese como Secretario de Organización del Partido, momento en el que se procedió a depositar estos efectos en la sede de dicho partido".

"Pues bien, entre la citada documentación perteneciente a SANTOS, se ha localizado un impreso cuyo contenido se corresponde con el, documento de texto "2024-11-19 Incumplimientos", mencionado en varios Epígrafes del Informe núm. 89/2026. A modo de recordatorio, tal documento se encontró en el portátil LENOVO intervenido a LEIRE durante las actuaciones realizadas en diciembre de 2025", añade.

Incumplimientos VILLAREJO:

Nos dijeron que el abogado se dirigiera al fiscal para quedar con él para llegar a un acuerdo. Cuando el abogado se acercó el fiscal le dijo que tenia 'un teléfono escacharrado' y que ni acuerdo ni nada.

Supuestamente el fiscal Iba a llamar al bogado de Villarejo y esta llamada no se ha producido.

IMPORTANTE: Villarejo tiene las pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena. FRANCISCO MARTINEZ

La misma situación que con Villarejo JAVIER PÉREZ DOLSET

RCD, la Fiscalía Iba a apoyar las peticiones del Juzgado 10 de Barcelona sobre la fianza a RCD como responsable civil subsidiarlo. Y no hicieron nada.

RCD y Planeta, apoyar la investigación abierta en el Juzgado 22 de Barcelona por falsificar la contabilidad de ZED que dio lugar a la causa que instruye el Juzgado 6 de la AN.

ING, existe un decreto de Investigación contra ING firmado por el fiscal |efe de la AN. Desde hace 10 meses está paralizado. Se pidió reactivarlo. GONZALO BOYE

Los fiscales no han seguido las Indicaciones de no seguir ofreciendo acuerdos a los acusados por homicidio en grado de tentativa contra tres policías para que incriminaran a Boye.

Las intervenciones de los fiscales han sido contra Gonzalo pese a que se han demostrado Irregularidades en la Instrucción que le perjudicaban. LUIS SÁENZ DE TEJADA

Se le dijo que pusiera la denuncia en Fiscalía General y se lo desestimaron al momento. Y cuestiones en las que hay que tener especial atención: GRINDA: Es el fiscal que está detrás de tocias las causas de la policía patriótica y las causas de Cataluña.

LUZÓN, jefe de Grinda, está a cargo del juicio de hidrocarburos. Hay una posibilidad de que se anule el juicio porque todas las causas que están abiertas parten de una Investigación judicial donde se producen grabaciones y contactos de confidentes, pero

se extraen ilegalmente de esas causas para dar comienzo a estas. o 111.129. acciones

o Acuerdo con Villarejo

o Acuerdo con Francisco Martinez Documento incautado por la UCO a Santos Cerdán.

"La dación de cuentas de Leire a Santos Cerdán"

"El hecho de que este documento, cuya autoría correspondería a LEIRE, se encontrase en poder de SANTOS, pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada por parte de LEIRE, considerándose relevante que en este documento se haga alusión a muchas de las líneas de actuación desarrolladas por LEIRE; VILLAREJO, el ex Secretario de Estado de Seguridad Francisco MARTINEZ VÁZQUEZ y, como se verá más adelante, a la Magistrada Beatriz BIEDMA ROJANO (a través de la referencia a LUIS SÁENZ DE TEJADA"), apunta.

"Pero también recoge referencias a GRINDA, o al Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro LUZÓN. En lo que respecta al ex comisario VILLAREJO, el texto relata lo que parece el intento frustrado de poner a CABRERA en contacto con el Fiscal DE RIVAS. Esto indicaría que SANTOS recibiría novedades de las Actividades de LEIRE a este respecto", concluye.

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