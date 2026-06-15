La visita del Papa León XIV arrasa en televisión y reúne a casi 20 millones de espectadores

La visita del papa León XIV a España se convirtió en uno de los grandes acontecimientos televisivos del año. Según un informe elaborado por Barlovento Comunicación a partir de datos de Fifty5Blue, un total de 19,7 millones de espectadores únicos siguieron en algún momento los actos protagonizados por el Pontífice durante su estancia en territorio español.

La cobertura especial se extendió a través de 28 cadenas de televisión y alcanzó al 41,5% de la población española, reflejando el interés generado por la primera visita oficial del nuevo Papa al país.

La misa en la Sagrada Familia fue el acto más seguido

El evento que registró una mayor audiencia fue la inauguración y posterior misa celebrada en la Sagrada Familia de Barcelona. La ceremonia reunió a 5.499.000 espectadores únicos, con una audiencia media de 1.082.000 personas y una cuota de pantalla del 12,2%.

La vigilia con jóvenes celebrada en Madrid ocupó la segunda posición entre los actos más vistos de la visita papal. El encuentro congregó a 3.526.000 espectadores únicos, registrando una audiencia media de 1.014.000 personas y un 11,9% de cuota de pantalla. La amplia cobertura informativa permitió seguir los principales desplazamientos y actividades del Pontífice en distintas ciudades españolas, convirtiendo la visita en uno de los acontecimientos mediáticos más relevantes de las últimas semanas.

Mujeres y mayores de 45 años lideraron el seguimiento

Del total de espectadores que siguieron la visita del Papa, 10,28 millones fueron mujeres y 9,45 millones hombres, según los datos recogidos por el informe. Por grupos de edad, el mayor seguimiento se concentró entre las personas de 45 a 64 años, con 7,56 millones de espectadores únicos. A continuación se situaron los mayores de 75 años, con 3,7 millones, y la franja comprendida entre los 65 y los 74 años, con 3,61 millones de espectadores.

Entre los espectadores más jóvenes, 2,89 millones tenían entre 25 y 44 años, mientras que 1,17 millones pertenecían al grupo de 13 a 24 años. Los menores de entre 4 y 12 años sumaron 778.000 espectadores.

Andalucía, Madrid y Cataluña encabezaron la audiencia

Por comunidades autónomas, Andalucía fue la región que registró un mayor número de espectadores únicos, con 3,38 millones de personas siguiendo alguno de los actos de la visita papal. Le siguieron la Comunidad de Madrid, con 2,92 millones de espectadores, y Cataluña, con 2,81 millones. La Comunidad Valenciana alcanzó los 2,24 millones de espectadores únicos, mientras que Castilla y León superó los 1,16 millones.

Canarias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Asturias, Baleares y Navarra también registraron cifras destacadas de seguimiento durante los distintos eventos protagonizados por León XIV. Los datos reflejan el amplio interés que despertó la visita del Pontífice, cuya agenda incluyó encuentros institucionales, actos religiosos y reuniones con jóvenes y colectivos sociales en diferentes puntos de España.