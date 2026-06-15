Miguel Sebastián exhibe esmeraldas que le regalaron en Arabia Saudí en defensa de Zapatero

Después de que el juez Calama abriera una nueva pieza contra José Luis Rodríguez Zapatero por las joyas halladas en su despacho, cuyo importe superaría los 1,3 millones de euros, y mientras el PSOE se limita a decir que aguarda sus explicaciones, que llegarán esta semana en su declaración en el juzgado, el exministro Miguel Sebastián ha publicado un artículo en elDiario.es en defensa de su excompañero de gabinete haciendo ver que los regalos eran habituales y también lo era introducirlos en España en el Falcon sin declarar.

Cuenta Sebastián en el artículo, titulado "La hipocresía de las joyas de Zapatero", que en junio de 2008, cuando llevaba tres meses como ministro de Industria, se le solicitó viajar a Arabia Saudí para cumplir "un deseo personal del rey Abdalá". Tras el encuentro, un emisario real le trajo "a pie de pista un regalo envuelto en papel de seda. Se trataba de una bonita cartera de piel". Se la ofreció a un miembro de su equipo y entonces se dieron cuenta de que la cartera contenía "una pulsera, unos pendientes, un anillo, todos de esmeraldas y brillantes, así como un reloj de brillantes".

Detalla Sebastián que el Falcon aterrizó en el aeropuerto militar de Torrejón, "donde me esperaba el coche oficial, también a pie de pista, para trasladarme a mi domicilio, pues ya era una hora bastante intempestiva". Las joyas, pues, no se declararon y cuenta Sebastián que al día siguiente surgió el "debate" con los miembros de su equipo para ver qué hacían con ellas: "Las secretarias me señalaban que todos los ministros se llevaban sus regalos, pues eran personales". Él, por su parte, optó por, "discretamente", mandar "construir una vitrina" en la sala de espera de las visitas al Ministerio, donde iríamos colocando todos los regalos de un cierto valor y ahí siguen, propiedad de Patrimonio Nacional y convenientemente registrados". Ilustra el artículo con una foto de la vitrina y las joyas, del Ministerio de Industria.

Sebastián alega que nunca pudieron "sospechar el valor de esas joyas" y que "a nadie se le ocurrió pedir una valoración a Ansorena ni a ningún joyero". Añade que su equipo le dijo que "no había un protocolo establecido, que no se trataba de renta en especie, porque no era remuneración por ningún trabajo (los ministros nunca cobramos por ningún servicio, dentro o fuera de España), por lo que no se tenía que declarar y que era una decisión personal mía".

"Un regalo de algún país árabe"

En defensa del expresidente, añade que ya no puede "soportar más las barbaridades que se están diciendo, en medios y redes, sobre las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de Zapatero" y afirma que no estaban "ocultas" puesto que estaban "a la vista en una caja fuerte de un despacho".

Niega también que tengan "ningún origen turbio. No lo hubo en mi caso y, con toda seguridad, no lo habrá en el caso de Zapatero". "Se tratará de un regalo de algún país árabe con motivo de alguno de sus viajes", especula, porque ve "una semejanza" con las que él recibió. También sugiere que el PP habrá recibido regalos similares: "¿En serio se puede considerar ‘contrabando’ aceptar un regalo personal y llevártelo a tu casa?"

El espaldarazo de Sebastián a Zapatero sugiriendo cómo pudo introducir el expresidente joyas sin control aduanero alguno y asumiendo como normal poseer regalos de ese importe sin declarar llega tras la nueva imputación del expresidente. "La posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico", dice el magistrado en el auto conocido el viernes.

En cuanto al posible delito de contrabando, señala cómo los bienes se introdujeron en España "sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación", algo que "constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".