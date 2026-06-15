Pedraz lleva a juicio por fraude de hidrocarburos al capitán Yepes, agente de la cloaca del PSOE que llamó a esRadio

El juez de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a 16 acusados por el conocido como el caso Gaslow, un presunto fraude de hidrocarburos valorado en más de 148 millones de euros. Entre los acusados se encuentran el socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, y el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, agente vinculado a las cloacas del psoe.

El capitán Yepes llamó el pasado 1 de junio a esRadio para intervenir en La Noche de Cuesta, en la que dijo haberse sentido aludido por la información que se relataba en el citado programa de radio. El presentador, Carlos Cuesta, leyó el auto del juez Santiago Pedraz en el que incriminaba a Yepes como informador de las cloacas del psoe cometiendo un presunto delito de revelación de secretos provocando una tensa conversación. En esta, Yepes negó toda actividad delictiva, aunque el propio agente de la Guardia Civil reconoció en una conversación con la fontanera socialista Leire Díez que estaba cometiendo un delito de revelación de secretos al informarle sobre cómo funcionaba la UCO de la Guardia Civil.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, dispone "continuar las presentes actuaciones por el trámite del Procedimiento Abreviado establecido en el Capítulo IV, Libro IV de la LECrim contra los siguientes investigados: Antonio Rodríguez Estepa, José Luis Caramés Taboada, Carlos Marín Collado, Javier García Pérez, Isidoro Gutiérrez García, Rafael Gómez de la Granja, Javier González Casatorres, Ricardo Martínez Pérez, Juan Simón Martínez, Manuel Salles Carceller, German Guilabert Gurrea, Claudio Rivas Ruiz-Capillas, Jesús de Gregorio Llopis, Emilio Carrillo González, Juan Sánchez Yepes y José Luis Saez García por su participación en los delitos señalados".

En la citada conversación intervenida por la UCO que mantienen Yepes junto con Leire Díez y Javier Pérez Dolset, el capitán de la Guardia Civil habla de Antonio Rodríguez Estepa como el ideólogo del fraude de hidrocarburos en España. Este, según asegura Yepes, sería el que idea el fraude, del que aprenden los otros implicados, entre ellos Claudio Rivas. Rivas es el presunto socio de Víctor de Aldama en el trama de los hidrocarburos, en el que la Audiencia Nacional investiga una presunta organización destinada a recibir la licencia de hidrocarburos para Villafuel con el objetivo posterior de realizar el mismo fraude.