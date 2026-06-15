Pedraz rechaza los recursos de Cerdán y Leire Díez con los que querían tumbar la causa de las cloacas del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado los recursos interpuestos por las defensas de Santos Cerdán y Leire Díez contra el procedimiento que está llevando a cabo en el que investiga las presuntas prácticas ilícitas de la cloaca del PSOE. El juez hace suyo el escrito de la Fiscalía, que se oponía a la nulidad de la causa pedida por la fontanera socialista al considerar que se trataba de una "organización criminal permanente y estructurada".

La defensa de Díez presentó un recurso de nulidad alegando que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se extralimitó en la investigación de la causa al ampliar el objeto de la investigación después de los "hallazgos casuales" que le llevaron también a investigar las cloacas socialistas. El magistrado instructor comenzó investigando el amaño de adjudicaciones públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); pero la entrada y registro en casa de Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso le llevó también a investigar las presuntas prácticas ilícitas de la cloaca del PSOE.

"Dispongo que desestimando el recurso de reforma interpuesto por Dª SILVIA GONZÁLEZ MILARA, Procuradora de los Tribunales y del Sr. SANTOS CERDÁN LEÓN, y de DON JAVIER PÉREZ-CASTAÑO RIVAS, Procurador de los Tribunales y de DOÑA MARÍA LEIRE DÍEZ resuelvo no haber lugar a reformar el auto de fecha 1 de

junio de 2026", concluye el juez en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. En este sentido, asevera que "habiéndose interpuesto recurso de apelación subsidiario por DON JAVIER PÉREZ-CASTAÑO RIVAS, Procurador de los Tribunales y de DOÑA MARÍA LEIRE DÍEZ, dese traslado al recurrente por un plazo de cinco días para que formule alegaciones y pueda presentar, en su caso, los documentos

justificativos de sus peticiones".

En este auto, el juez hace suyas las conclusiones de la Fiscalía, que se posicionó a favor de las prácticas llevadas a cabo por Pedraz entendiendo que es perfectamente plausible que los hallazgos durante la investigación le llevaran a ampliar la causa. "No se puede hablar en modo alguno de nulidad en los términos pretendidos por dicha representación puesto que ningún vicio de tal naturaleza se puede derivar del análisis de las evidencias obtenidas en las entradas y registros practicados conforme a derecho y colmando los requisitos establecidos", explicó el Ministerio Público.

De hecho, la Fiscalía cree que las dos ramas de las investigación se unen en el punto de la organización criminal: "En definitiva, nos encontramos ante una organización criminal permanente y estructurada, al menos, desde 2021, en la que su objetivo fundamentalmente sería, (1) valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública, orientar la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros y, (2) a la vez y durante el mismo periodo de tiempo, establecer una estructura paralela de 'protección' frente a la actuación de investigaciones judiciales a través de los mecanismos ya descritos (delitos contra la Administración pública, la Justicia y las instituciones del Estado)".