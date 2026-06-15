Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el caso Mascarillas, el de Begoña Gómez, la Kitchen.

Acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Cuatro meses después del inicio de la guerra entre EEUU e Irán, ambos países han acordado la paz. El País es el único de los grandes diarios de tirada nacional que ha cambiado su portada y en su segunda edición, y a cinco columnas, titula: "Acuerdo de paz entre Irán y EEUU". En la primera destacaba que "900.000 inmigrantes ya han pedido su regularización".

El pasado viernes, desde Tenerife, el Papa insistía en su defensa de los ilegales. Es la única tacha que se le puede encontrar al discurso de León XIV porque, por lo demás, al Santo Padre le debemos —como escribe Federico Jiménez Losantos en LD— un "triple milagro: resucitó a España, a la Cruz y a la Corona".

Comienza la semana "negra" de Sánchez

Se espera que esta misma semana el Tribunal Supremo dicte sentencias sobre el caso Mascarillas. Según okdiario.com, los magistrados van a deliberar hoy mismo y podrían dar a conocer el fallo el martes. Las fuentes del digital aseguran que el fallo será por unanimidad y con condenas muy por debajo de lo que reclama la Fiscalía para Ábalos, Koldo García y Aldama. El diario ABC considera que "El presidente Sánchez encara una semana negra en el ámbito judicial". En términos similares, La Razón titula "La semana horribilis del Gobierno: empieza el desfile judicial del PSOE". Hoy se sienta frente al juez Juan Carlos Peinado la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. El miércoles y el jueves está citado en la Audiencia Nacional el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que a la causa principal por el rescate de Plus Ultra suma ahora una pieza separada por las joyas millonarias halladas por la UCO en la caja fuerte de su despacho pagado por el PSOE.

Y en medio, mañana martes, está citada en el Senado la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para responder por sus reuniones con Leire Díez. Quizá en un futuro sepamos también si la 'fontanera' se reunía con altos mandos de la Policía Nacional porque según elconfidencial.com "Las cloacas del PSOE también pusieron en el punto de mira al grupo de la UDEF que ahora investiga a Zapatero". Estas citas se suman a las que Díez tenía en la sede de la Fiscalía General del Estado por lo que Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, escribe que García Ortiz "debe volver al banquillo y ser juzgado por recibirla en la Fiscalía y participar, a sus órdenes, en los atroces ataques a la juez Biedma, instructora del caso del empanao", el del hermano de Sánchez. Además, señala que "Lo injusto es que esta incansable amanuense pase a la historia como, simplemente, 'la fontanera', cuando ha acreditado conocimientos de ingeniera fluvial, arquitecta de cloacas, sabia motejadora y trotaconventos de coimas".

Begoña ante el juez Peinado

La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, deberá comparecer junto a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés en los juzgados de Plaza de Castilla bajo la amenaza de ser conducida "por la fuerza pública" si no acude. La vista de esta tarde —a las 18:00— es una audiencia previa en la que el juez Peinado comunicará si envía a los imputados a juicio con jurado. A Gómez se le acusa de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. Se baraja la posibilidad de que el juez dicte como medida cautelar la retirada del pasaporte.

Cuenta La Razón que hace dos meses, cuando el magistrado concluyó la fase de instrucción de su caso, Begoña hipotecó con el BBVA un piso como aval para recibir un préstamo de 240.000 euros. Explica el diario que la esposa de Sánchez necesita liquidez para hacer frente al pago de su defensa —el exministro socialista Antonio Camacho— o incluso para hacer frente a la responsabilidad civil en caso de que se le acabe imponiendo una fianza o acabe siendo condenada. Camacho, por cierto, colabora con el letrado de Zapatero en el caso Plus Ultra, según ha podido saber LD.

Todo el PSOE pendiente de Zapatero

En el PSOE nadie se mueve, nadie se atreve a apoyar y tampoco a soltar la mano del expresidente del Gobierno y así será hasta que el miércoles se siente por primera vez ante el juez Calama en la Audiencia Nacional. Los ánimos en Ferraz y en La Moncloa, dicen las fuentes anónimas, no están para muchas fiestas desde que la semana pasada se hizo pública la tasación de las joyas halladas por la UCO en el despacho de Zapatero. Pedro Sánchez ha defendido públicamente al expresidente pero esta semana, como dice El País, piensa "refugiarse en la política internacional y la inmigración" para tratar de desviar la atención de los juzgados. ZP lleva semanas encerrado en su casa preparando esa declaración y su estrategia y la de su abogado pasa por alegar "la prescripción" del delito fiscal, según El Mundo. El exdirigente socialista le va a decir al juez que "las joyas son regalos recibidos años atrás y que no informó a la Agencia Tributaria".

Sin embargo, tal y como explica Ángel Martialay, "para poder beneficiarse de la figura de la prescripción, el expresidente debe aportar documentación que acredite que ese incremento patrimonial a través de las joyas se produjo hace más de cinco años —siempre que el delito fiscal no se considere agravado porque en ese caso el plazo de prescripción es de 10 años—". Además, el letrado "insiste en la nulidad de las actuaciones alegando que el volcado del móvil del dueño de *Plus Ultra* —Rodolfo Reyes— se hizo sin garantías". Aunque aquí los expertos discrepan y sostienen que la cooperación policial entre Estados es habitual en causas con varios países implicados y recalcan que la intervención del móvil de Reyes se ajustó a la legalidad en Estados Unidos. El problema es que, como publica theobjective.com, será el ministerio de Félix Bolaños el que decida si frena esa prueba: el Gobierno puede paralizar o retrasar la validación del volcado de datos alegando vulneración de derechos. Para vulneración de derechos, la que recuerda el expresidente de la Asamblea de Venezuela, Julio Borges, en El Mundo, cuando Zapatero trabaja a favor de Maduro mientras la policía del régimen asesinaba a estudiantes en las calles. En otro orden de cosas, hasta ahora no había constancia de la relación del expresidente con la mafia del PSOE pero hoy Alejandro Entrambasaguas desvela en El Debate que "mantenía comunicaciones bajo especiales medidas de seguridad con Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y una de las personas situadas por los investigadores en el núcleo de la presunta trama".

Cerdán, otro que borra mensajes

Se repitió una y mil veces cuando se juzgó a García Ortiz: un inocente no borra mensajes que le puedan servir de defensa. Al contrario, elimina las pruebas del delito. Uno de los miembros de la mafia del PSOE más cuidadoso era Santos Cerdán, pero la torpeza y la imprudencia de 'la fontanera' han demostrado sus comunicaciones.

Hoy cuenta ABC que, como el ex-FGE, Santos Cerdán borró sus mensajes 48 horas antes de que se hiciese público el informe de la UCO que acabó con su ingreso en prisión el año pasado. Los eliminó el mismo día en que los agentes registraron la casa de José Luis Ábalos en Valencia. Los investigadores han podido recuperar el contenido al incautar los dispositivos de Díez.

Garzón expulsado de la carrera, carga contra los jueces

El exjuez Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial, concede una entrevista al diario El País en la que insiste en la teoría del lawfare en las causas que afectan al PSOE, al Gobierno y al presidente Sánchez. Sobre el caso de Begoña Gómez dice que "Si Pedro Sánchez no fuese presidente del Gobierno, ese caso no hubiese llegado nunca hasta donde está. No hay consistencia jurídica. Las investigaciones prospectivas son muy peligrosas. Si no hay materia, entras en esa categoría denostada del derecho penal del enemigo. Esta instrucción pasará a la historia del despropósito". Carga también contra los investigadores del caso del hermanísimo asegurando que "hay un informe de la UCO que hace juicios de valor" y opina sobre la causa que afecta a Rodríguez Zapatero. Como el abogado del expresidente, Garzón cree que se puede archivar la causa por el modo en que se volcó el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes. Para explicarlo habla de la "teoría del árbol envenenado": "En un caso de terrorismo yihadista, la operación Tigris, el tribunal decidió absolver a parte de los acusados al considerar que unos correos electrónicos en poder de EEUU sobre los investigados no ofrecían las suficientes garantías". Frente a esta entrevista a Garzón, es recomendable el artículo de Javier Gómez de Liaño en El Debate "Defensa de los jueces".

Las encuestas confirman el desplome del PSOE

"El PSOE ha perdido 8 diputados en un mes por la corrupción", así es como resume El Mundo el resultado de la encuesta de Sigma Dos de este lunes. La imputación de Zapatero, de Begoña, del hermanísimo y el caso Leire arrastran al PSOE a su peor batacazo de la legislatura, dejando al partido en 108 escaños y un 26,4% de estimación de voto. La fuga de votos socialistas a PP y Vox les hace crecer en dos y tres escaños respectivamente. Sube tres también Alianza Catalana, el partido de Silvia Orriols, mientras Sumar sigue estancado.

Del sondeo se desprende además que los socialistas han perdido el apoyo de "la generación Z", el grupo de edad que le impulsó en 2023. En mayo, Sánchez recibía el 26,1% de apoyos de los menores de 30 años, hoy ese porcentaje ha caído hasta el 18,9%. Escribe Roberto Benito que "el mensaje ya es solo uno: resistir y acabar la legislatura, salga lo que salga, imputen a quien imputen y aparezcan zafiros o diamantes. Desde hoy quedan 378 días hasta que tenga que convocar las elecciones y siempre habrá espacio para que los fieles más devotos confíen en que algo inesperado provoque el giro de guion definitivo".

La complicidad del Gobierno y sus órganos con la ETA

Que el Gobierno necesita el apoyo de todos sus socios parlamentarios es una obviedad y desde el inicio de la legislatura los más fieles han sido los diputados de Bildu. Nunca se ha sabido qué pactó Sánchez con los proetarras a cambio de su apoyo pero hasta la fecha no han soltado la mano del presidente. A cambio, la consejera vasca de Interior no deja de conceder terceros grados encubiertos a los terroristas y hoy La Razón informa de que "la Fiscalía pide anular la decisión de rastrear a los etarras en Venezuela".

Hace así piña con los huidos —entre ellos Iñaki de Juana Chaos— y se adhiere a su recurso contra las comisiones rogatorias a Caracas y EEUU. Mientras, El Mundo cuenta que por primera vez, todas las víctimas de un terrorista, en este caso de Jon Igor Solana, se han unido para impedir que pueda acceder a la libertad condicional.