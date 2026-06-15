La defensa del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez un aplazamiento de su declaración en relación con el origen de las joyas halladas en una caja fuerte de su oficina durante un registro, dado que conoció la apertura de una pieza separada sobre este particular el pasado viernes.

En concreto, la defensa del expresidente solicita más tiempo para poder recopilar la documentación relativa al origen y al valor de las joyas y pide que se aplace su declaración únicamente en lo relativo a esta pieza separada y no para la pieza principal relativa al rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra.

La declaración de Zapatero está prevista para los días 17 y 18 de junio dividida en dos partes. La pieza separada tiene por objeto analizar si hubo delito fiscal o de contrabando en la posesión de las piezas más valiosas del lote de 103 joyas incautadas en el registro y valoradas por Ansorena en más de 1,3 millones de euros.