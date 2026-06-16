El balance de la visita de León XIV para la CEE: 26 millones de coste, 150 de impacto y un "tute excesivo"

El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha realizado su primera valoración oficial tras el viaje de León XIV a España durante una rueda de prensa, donde ha querido agradecer al pueblo español, "especialmente al católico", así como a las administraciones públicas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los medios de comunicación, además de a los ciudadanos con una "petición de disculpas por las molestias de circulación que este viaje lleva consigo". En esta misma línea, comentó que el Pontífice ha invitado a la sociedad a "mirar a la cruz, una cruz iluminada para asomarnos a los crucificados de la historia, a los crucificados de hoy".

Para el presidente de la CEE "el viaje ha tenido un corazón: ver la evangelización de la Iglesia en acto", apuntó Argüello. "La palabra ha sido proclamada, la liturgia ha sido celebrada y la caridad de la Iglesia ha sido ensalzada con armonía en los diversos lugares donde ha acontecido la visita recordándonos que esto es un sistema de vasos comunicantes". Sobre los retos que se plantean ahora para la Iglesia, "en las vísperas de la visita, teníamos bastante agobio, por terminar los escenarios, por repartir las acreditaciones… Ahora el agobio es otro: el Papa nos ha dicho que nos toca acompañar el asombro".

Argüello ha querido poner en valor "la capacidad del Santo Padre de ofrecer un giro para dar una esperanza y hacer verdad la antífona que nos ha acompañado: Alza la mirada". "¿Quién no ha llorado en algunos de los momentos del viaje? ¿Cómo convertir la emoción en virtud y que la emoción y la razón se encuentren?", se preguntó Argüello. "Ahí está el desafío del acompañamiento. Lo vivido nadie nos lo va a quitar, y es un motivo para dar gracias y que sea una acción que acompañe lo que el Papa nos ha dicho", sentenció.

En relación a los abusos en el seno de la Iglesia, Argüello admitió que "nos sentimos espoleados a seguir adelante en el trabajo que venimos realizando" destacando que se elaborará mano a mano entre la Conferencia Episcopal, Repara y el Defensor del Pueblo. "No ha habido ningún veto y la realidad es que la mayoría de las víctimas no están asociadas", comentó sobre aquellos colectivos que se quejaron por no estar presentes en el encuentro.

Yago de la Cierva, coordinador de la visita papal, ha resaltado tres palabras: "Agradecimiento, reconocimiento y tareas", sobre todo la colaboración "sublime" de las administraciones públicas. A la par, subrayó que ha sido "un placer" trabajar con los gobiernos autonómicos y locales, así como con los voluntarios y los medios de comunicación. Asimismo, remarcó la generosidad del Rey, que "puso el broche final al ofrecer su avión al único jefe de Estado que no tiene uno propio". También ha querido destacar que "las palabras del Papa han sido muy amables, pero muy exigentes, que interpelan a la sociedad civil y a la propia Iglesia, por lo que merecen estudio, reflexión y diálogo social".

Fernando Giménez Barriocanal, responsable económico de la visita, se mostró "sorprendido y conmovido" por la visita de León XIV. "Todos hemos experimentado algo nuevo. Todos esperábamos que el Papa hablara de inmigración o de los políticos, y lo ha hecho, pero nos hemos encontrado con un Papa que nos ha permitido levantar la mirada hacia la cruz, encontrarnos con Cristo vivo en la Eucaristía así como para encontrarnos con los sintecho, los pobres, los presos, con los enfermos, las víctimas de abusos, de trata, de adicciones, de soledad, de la depresión, del rencor y con tanta necesidad de perdón…", comentó.

Hablando de dinero, "como me lo van a preguntar", Barriocanal apuntó que el presupuesto, que aún no está cerrado, ha sido de "aproximadamente 26 millones", con todos los imprevistos. La financiación: de cada cien euros, 45 vienen de benefactores que han ayudado, un 30% de los fondos propios de la Iglesia que son los fondos de los fieles, un 20% de las administraciones públicas y un 5% de las colectas específicas. Sobre el impacto, prefirió no adelantarse, más allá de los 150 millones de euros de estimación inicial y de los 120 millones que ya ha anunciado la Comunidad de Madrid. "Por supuesto, estará por encima de los 150 millones". Por último, pidió perdón "me toca pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal, en materia de comunicación sobre los benefactores, donde no estuvimos muy atinados", comentó. De la misma manera, admitió que las mesas de contratación "que comenzaron bien, tuvimos que resolverlas sobre la marcha para llegar". Asimismo opina que "creo que le hemos metido un tute excesivo al Papa, espero que el Señor nos perdone", añadió, señalando algunos puntos que podrían mejorarse.

Preguntado por el aplauso unánime de ocho minutos con el que los diputados acogieron el discurso de León XIV en la Cámara Baja, el presidente de la CEE hace su propia reflexión: "¿Y si creemos que el misterio existe? ¿Y si creemos que el asombro de lo católico puede tocar el corazón, y en medio de la polarización y sentirse presos de su propio vértigo hay deseo por encontrar un punto de fuga? Por qué no".

Argüello expresó que "el viaje a España de León XIV ha supuesto una novedad en su manera de expresarse, de decir las cosas, de gritar. En algunos momentos me ha recordado a Juan Pablo II, tanto en la vigilia de los jóvenes de Madrid, como en Canarias dirigiéndose a los mafiosos con su 'Deténganse. Conviértanse'. Los acompañantes del Papa también han reconocido este cambio en el Pontífice. El ambiente generado en Madrid al Papa le ha estimulado".

De momento, Yago de la Cierva ha comentado que "Sinceramente, espero que veamos al Papa el año que viene en Santiago".