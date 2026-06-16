El Gobierno Vasco premia con la semilibertad al exjefe militar de ETA y al asesino del empresario Ignacio Uría

El Gobierno Vasco ha autorizado la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario a dos presos de ETA –un mecanismo que actúa como un paso intermedio hacia el tercer grado penitenciario–, lo que permitirá a ambos disfrutar de un régimen de semilibertad con salidas diarias de la cárcel durante los días laborables, según han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico.

Los beneficiados son Gorka Palacios, exjefe militar de ETA, y Joanes Larretxea, condenado por su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría. La medida les permitirá salir de prisión de lunes a viernes durante el día, siempre que acrediten que destinan ese tiempo a trabajar, recibir tratamiento médico o realizar actividades de voluntariado. En torno a una veintena de presos de la organización terrorista se acogen actualmente a este mismo régimen de flexibilización.

Dos condenados con penas por asesinatos

Gorka Palacios fue detenido en Francia en 2003 y condenado en 2009 a 18 años de prisión por su papel como jefe de comandos de ETA. Posteriormente, la Audiencia Nacional le impuso una condena de 83 años por distintos delitos, entre ellos su implicación en el atentado en el que fue asesinado el policía nacional Luis Ortiz de la Rosa.

Por su parte, Joanes Larretxea fue condenado a 44 años de cárcel por su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Gipuzkoa) en 2008. Además, en 2024 fue condenado a otros 26 años por la colocación de un coche bomba en la Universidad de Navarra ese mismo año.

Críticas de la AVT

Tras conocerse la decisión, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha expresado su preocupación por lo que considera una política penitenciaria "más centrada en excarcelar etarras que en garantizar el derecho a la justicia de las víctimas". La asociación ha insistido en la necesidad de que "la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia" sean principios irrenunciables en cualquier decisión sobre condenados por terrorismo.

Según los datos difundidos por la AVT, con estas decisiones se contabilizan 119 progresiones a tercer grado concedidas a 96 presos de ETA y 20 aplicaciones del artículo 100.2. La organización sostiene además que actualmente hay 118 miembros de ETA en prisión, de los cuales 75 ya disfrutan de algún régimen de semilibertad, mientras que 43 permanecen en régimen ordinario.

Hoy hemos recibido en la sede de la AVT a @Jorge_Azcon. Nuestra presidenta, @LuciaRuizAVT, y el consejero @MiguelFolguera han mantenido un encuentro para abordar los retos de las víctimas del terrorismo y reforzar la defensa de la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia. pic.twitter.com/s6cgVNvhmB — AVT (@_AVT_) June 16, 2026

En el marco de la preocupación trasladada por la AVT, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mantenido hoy un encuentro con la presidenta de la asociación, Lucía Ruiz, en el que se ha abordado la preservación de la memoria de las víctimas del terrorismo y la atención institucional.

Durante esta reunión también se ha trasladado la inquietud por las últimas decisiones penitenciarias del Gobierno Vasco, entre ellas estas nuevas medidas de flexibilización para los dos reclusos.

La concesión de estas medidas, según ha confirmado una portavoz del área de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, se acordó en la mañana de este martes.