El juez Calama rechaza suspender la declaración de Zapatero sobre su arsenal de joyas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la segunda petición por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de retrasar su declaración como investigado, programada para los días 17 y 18 de junio.

No es la primera petición que realiza el exlíder de los socialistas. Su letrado, Víctor Moreno Catena, ya pidió retrasar su declaración en el caso después de conocer la ingente cantidad de material que había acumulado el juez Calama y que se dio a conocer cuando este levantó el secreto de sumario. Esta segunda petición pretendía retrasar la declaración de Zapatero acerca de las joyas asegurando que podían demostrar su procedencia pero que necesitaban tiempo para ello.

Según un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado rechaza suspender temporalmente la declaración acerca de la pieza separada abierta a raíz del hallazgo de unas joyas en el registro de su oficina en la calle de Ferraz. En un auto, el magistrado explica que la citación no supone ninguna "merma real en su derecho de defensa" por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal sin que la pieza separada de las joyas haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación.

La defensa de Zapatero había apelado a la "inminencia del acto", a pesar de haber obtenido dos semanas de margen desde la primera fecha en la que fue llamado a declarar. "Tal afirmación resulta insuficiente para justificar la suspensión interesada, máxime cuando los hechos sobre los que debe versar la declaración son los mismos que ya constan en la causa principal desde la intervención de los efectos, sin que la pieza separada haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de imputación", asegura el magistrado.

Para Calama, el hecho sustancial que justifica la apertura de la pieza separada, esto es, la intervención de los efectos de valor y su posible repercusión tributaria, tuvo lugar el pasado 19 de mayo y consta en las actuaciones desde esa fecha, siendo plenamente conocido o accesible para la defensa.