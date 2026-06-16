El juez Zamarriego decreta la detención de Elisa Mouliaá por desobediencia a la autoridad

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha decretado la detención de la actriz Elisa Mouliaá después de que esta haya faltado en hasta tres ocasiones a las citas del magistrado, que investiga la causa en la que el expolítico Íñigo Errejón se querelló contra ella por presuntas calumnias.

La actriz saltó a la palestra judicial después de denunciar una supuesta agresión sexual por parte del que fuera portavoz de Sumar en el Congreso y fundador de Podemos. Mientras ese proceso sigue en paralelo, el expolítico se querelló contra ella por presuntas calumnias, esto es, debido a las numerosas ocasiones en las que ella lo ha tachado como acosador sexual en los platós de televisión.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Zamarriego ordena la puesta a disposición judicial de la actriz: "Se decreta la detención y presentación ante esta plaza de Elisa Mouliaá Ruiz de Elvira y presentación, al objeto de ser oída en declaración en calidad de investigada. Una vez realizado lo anterior póngase en libertad a la investigada si de ella no estuviere privada por otra causa o motivo legal". "Esta orden de busca y captura estará vigente durante el plazo de cinco años contados desde la fecha de esta resolución, concluyendo el próximo día 16/06/2031. A tales fines, expídase exhorto dirigido al Juzgado de guardia, adjuntado la documentación necesaria, a través de su inserción en el sistema SIRAJ", explica el magistrado instructor.

La querella tiene su origen en unas acusaciones realizadas por Mouliaá en televisión en las que señalaba a Errejón por haber presuntamente extorsionado a dos testigos en la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual. La actriz ha negado acudir a los Juzgados de Plaza de Castilla aludiendo a varios motivos, entre ellos médicos. En esta última ocasión, alegó que ese encontraba trabajando en el extranjero y señaló su intención de comparecer por videollamada. Sin embargo, Mouliaá, según ella, se habría enfrentado a complicaciones técnicas que le impidieron declarar en la causa. "Mientras tanto, me encuentro trabajando en el Mar Rojo y he acreditado documentalmente que estaré en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas. Aun así, intentaré comparecer por videollamada si técnicamente es posible", señaló la actriz en su cuenta de X este domingo.

En una de las citaciones a las que no acudió Mouliaá, sí que comparecieron los dueños del piso en el que se produjo la fiesta en la que la actriz habría sufrido la presunta agresión sexual. Estos negaron que Errejón los hubiese extorsionado para decir que no habían visto señas de la presunta agresión, algo que la actriz había asegurado en varias ocasiones en sus intervenciones televisivas.