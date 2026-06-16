Escándalo en la selectividad vasca: suspensos masivos a alumnos de colegios que enseñan en español

Nuevo episodio de polémica con el español en el País Vasco. Con lemas como "corrupción en la corrección" o "tanto cero parece un matadero", cientos de estudiantes, familias y profesores de decenas de colegios concertados que tienen el modelo A, en el que predomina la enseñanza en el español, han clamado de indignación en una concentración a las puertas de la facultad de ingenieros de San Mamés, en Bilbao para denunciar los suspensos que han obtenido en el examen de euskera en la selectividad vasca ante las graves sospechas de corrección discriminatoria.

¿Ceros masivos en el examen de lengua vasca por pertenecer a centros que promueven el español? Esta es la pregunta que ahora mismo se están haciendo muchos y que ponen sobre la mesa un posible escándalo de corrección arbitraria para castigar a los colegios que imparten las asignaturas en castellano. Entre los centros afectados por los polémicos ceros y suspensos en el examen de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad figuran El Carmen de Indautxu, Munabe (Loiu), Ayalde, La Merced, Colegio Bizkaia, Urdaneta, Escolapios, Maristas Bilbao, Trueba de Artxanda e Instituto Basauri, la mayoría de ellos adscritos al modelo A, que es el que imparte las asignaturas en n castellano.

En este sentido de incomprensión, varios de estos centros afectados han defendido que sus alumnos estaban más que preparados en la asignatura para haber suspendido y, más aún, haber obtenido, en el peor de los casos, un cero en el examen. Por ello, desde los centros se ha instado a sus estudiantes a que utilicen la vía de la revisión para que otro docente corrija nuevamente la prueba de euskera.

Libertad Digital ha contactado con más de diez de los centros educativos afectados y la mayoría han evitado hacer declaraciones sobre esta grave polémica. Incluso, algunos como el Colegio Vizcaya se han sincerado y han respondido que "no queremos hacer declaraciones al respecto".

Esta polémica ha trascendido a lo político y la presidenta del Partido Popular en Vizcaya, Amaya Fernández, ha exigido "explicaciones, transparencia y una solución inmediata" ante el inusual número de "calificaciones extremadamente bajas" y ha subrayado que se trata de una situación "realmente excepcional y muy grave", ya que "afecta directamente al proyecto vital, educativo y profesional de muchos jóvenes vizcaínos y vascos". En este sentido, ha criticado la falta de respuestas por parte del Gobierno de Imanol Pradales: "No queremos solo palabras, queremos una investigación de lo ocurrido y soluciones inmediatas", ha insistido la diputada popular.