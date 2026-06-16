Jucil pide personarse en el caso cloacas para "defender el honor" de la Guardia Civil

Jucil, una de las asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz su personación como acusación popular en el caso de las cloacas del PSOE, más conocido como caso Leire Díez, una investigación centrada en las presuntas maniobras delictivas de la fontanera socialista para desestabilizar a la Justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y así poder frenar los casos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE.

La asociación de la Benemérita señala que "esta decisión viene motivada por las informaciones que apuntan a posibles intentos de presión, descrédito o interferencia respecto de unidades policiales con funciones de Policía Judicial". Jucil subraya que no pretende anticipar conclusiones ni dar por acreditado ningún extremo que deba ser determinado por la autoridad judicial, pero sí ven obligatorio "defender la confianza pública en la institución".

Jucil considera que cualquier investigación que pueda afectar al "prestigio", "neutralidad" o "normal funcionamiento" de la Guardia Civil, y en particular de sus unidades de Policía Judicial, "exige la máxima claridad institucional y el respeto absoluto a las garantías procesales".

"Defender la confianza pública de la institución"

Y defienden este movimiento argumentando que la asociación comparece para "colaborar, desde la posición procesal que le reconoce la ley, en el esclarecimiento de los hechos y en la depuración de las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse". Su objetivo es proteger a los guardias civiles que desarrollan sus funciones bajo dependencia judicial y "defender la confianza pública en la Institución".

"Jucil no va a permitir que se utilice el nombre de la Guardia Civil como arma de desgaste político, mediático o institucional. Si durante la investigación se acreditara la existencia de actuaciones dirigidas a condicionar, presionar o desprestigiar a unidades de Policía Judicial, esta asociación reclamará con firmeza todas las responsabilidades que procedan", señalan desde la asociación.

Desde Jucil recuerdan que "el honor y la neutralidad son señas de identidad" de la Guardia Civil. Por ello, la asociación actuará "con firmeza", pero también con "prudencia jurídica", "respeto a la presunción de inocencia" y "plena confianza" en la labor del órgano instructor.

Jucil recalca que su personación no pretende interferir ni sustituir la labor del juez instructor. La asociación solicita que, una vez sea tenida por personada, se le dé acceso a las actuaciones que no estén declaradas secretas y se le notifiquen las resoluciones que procedan, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por último, Jucil insiste en manifestar expresamente su compromiso de actuar con absoluto respeto al secreto de las actuaciones que pudiera haberse acordado y al principio de presunción de inocencia de todas las personas investigadas.