La cloaca del PSOE intentó comprar al fiscal Stampa tras reunirse con el nº 2 de García Ortiz en la Fiscalía

La cloaca del PSOE intentó comprar al fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa tras reunirse con el nº 2 del entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en la sede de la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado reconoció la semana pasada que las cloacas del PSOE integradas por la fontanera socialista Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo se reunieron en dos ocasiones en la sede de la Fiscalía General con el entonces nº 2 de García Ortiz, Diego Villafañe. Según el Ministerio Público, dichos encuentros tuvieron lugar el 6 de marzo de 2025 y a finales de ese mismo mes o principios de abril del mismo año. No obstante, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) elevan a cinco los encuentros de la cloaca del PSOE con la Fiscalía de García Ortiz.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital señalan que "Leire Díez intentó comprar al fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa durante una reunión que mantuvieron el 7 de mayo de 2025 en la que también estuvieron presentes el empresario Javier Pérez Dolset y el también empresario Luis del Rivero como anfitrión del encuentro".

Según la grabación realizada por el propio Stampa que se encuentra en manos de la justicia, Leire Díez se presentó como "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE". La cloaca ofreció a Stampa volver a la Fiscalía Anticorrupción a cambio de información comprometedora sobre su exjefe en dicha Fiscalía Alejandro Luzón.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el intento de compra al fiscal Stampa se produjo después de que la fontanera del PSOE se reuniera con el nº 2 de García Ortiz, Diego Villafañe, en la sede de la Fiscalía General del Estado. Concretamente, los dos encuentros reconocidos por la Fiscalía con los miembros de la cloaca fueron entre marzo y abril, mientras el intento de soborno al fiscal Stampa fue en mayo".

"No se puede descartar que durante dichas reuniones, se aconsejara desde la Fiscalía a la cloaca del PSOE sondear al fiscal Stampa para conseguir información contra el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. No obstante, en los mensajes intervenidos en la causa no se ha podido acreditar hasta el momento", afirman.

"Se da la circunstancia de que el empresario de las cloacas Javier Pérez Dolset denunció al fiscal Ignacio Stampa ante la Fiscalía General del Estado tras destaparse su intento de soborno, a pesar de que Stampa está aforado como fiscal de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)", destacan.

"Empezar con el tema de los fiscales anticorrupción"

Cabe destacar que la UCO en el sumario de la cloaca del PSOE que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, da por acreditada "al menos" cinco reuniones de Leire Díez y otros miembros de la trama en la sede de la Fiscalía General del Estado.

La primera cita registrada en la sede de la Fiscalía General en el nº 4 de la calle de Fortuny en Madrid por la UCO es una de las reconocidas por la propia Fiscalía, la del 6 de marzo de 2025. Un segundo encuentro se habría producido el 4 de abril de 2025 y el tercero, sólo una semana después, el 11 de abril. En una conversación interceptada por la UCO, Leire Díez aseguró que su objetivo para esa tercera reunión sería "entre otras cosas, empezar con el tema de los fiscales anticorrupción". Las dos últimas visitas a la Fiscalía General que se infieren de los mensajes recogidos por la UCO en el sumario de las cloacas del PSOE se habrían celebrado en el mes de mayo. Recordamos que además del intento de comprar al fiscal Ignacio Stampa, hicieron lo propio también con el fiscal Anticorrupción José Grinda, ofreciéndole un ascenso, un cambio de destino y hasta una cantidad económica.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com