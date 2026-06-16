La directora de la Guardia Civil niega cualquier presión a la UCO en una comisión sin obligación de decir la verdad

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha comparecido este martes en el Senado para hablar de su relación con Leire Díez, la fontanera del PSOE investigada en la Audiencia Nacional por coordinar la cloaca financiada por el PSOE a través de supuestas facturas falsas para desestabilizar las causas judiciales que acorralaban al Gobierno y, muy especialmente, al presidente del mismo, Pedro Sánchez.

Eso sí, lo ha hecho en la Comisión de Interior, es decir, en un órgano en el que, al contrario que en las comisiones de investigación, los comparecientes no cometen un delito por no decir la verdad, es decir, que pueden mentir sin que ello tenga consecuencias judiciales. Algo a tener muy en cuenta ya que Mercedes González mintió durante meses diciendo que nunca se había reunido con Leire Díez, algo que terminó reconociendo ella misma en un comunicado.

Sus primeros minutos en la comisión han sido muy contundentes. "No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona", ha dicho la directora general de la Guardia Civil.

"No he participado nunca jamás en ninguna campaña de desprestigio contra la Unidad Central Operativa, ni contra la unidad de la delincuencia económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil, ni por supuesto contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez ni por ninguna otra persona", ha continuado su intervención Mercedes González.

Sigue la senda del comunicado

Una contundencia que ha recordado a la rotundidad y firmeza con la que durante meses negó que se hubiese reunido con la fontanera de la cloaca Leire Díez. Unas reuniones que terminó plasmando la UCO en uno de los informes entregados al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, lo que obligó a Mercedes González a reconocer esos encuentros en un comunicado emitido por el gabinete de comunicación institucional de la Guardia Civil.

Precisamente, ese comunicado difundido por el Instituto Armado ha sido hoy la hoja de ruta de la intervención de Mercedes González en la Cámara Alta para explicar su relación con Leire Díez. Ha vuelto a insistir en que la conoció cuando era delegada del Gobierno en Madrid, que quedó con ella en dos ocasiones siendo directora de la Guardia Civil y siempre lo hizo fuera de las sedes del Instituto Armado.

Ha mantenido de nuevo que esas reuniones eran a título personal y que en ningún momento se habló de cuestiones profesionales, aunque sí ha reconocido otra vez que Leire Díez le pidió que restaurara en su puesto al comandante Villalba, que había sido apartado de su puesto al estar investigado por la Audiencia Nacional por ser parte de la trama Ábalos-Koldo, una petición que habría acabado de inmediato con la segunda cita.

De igual forma, ha querido apoyar la honorabilidad del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, más que cuestionada después de que los informes de la UCO para el juez Pedraz hayan puesto de manifiesto que se reunió con la unidad investigadora y les ordenó que se pusieran de perfil y restaran importancia a cualquier posible irregularidad en la contratación del hermano de Pedro Sánchez en Badajoz.

Ni mintió ella ni Marlaska

González ha empleado su segundo turno de intervención para negar que ella o el ministro del Interior hayan mentido nunca sobre los encuentros con Leire Díez pues, según ha dicho, ellos siempre negaron que el encuentro se hubiese producido en su despacho oficial de la Dirección General y ha acusado a los pseudo-medios de generar ruido mediático. También ha negado que el DAO Llamas o cualquier otro alto mando se haya reunido con Leire Díez.

La directora de la Guardia Civil ha utilizado como aval de que no hubo presiones sobre los agentes de la Unidad Central Operativa el hecho de que ningún juez haya protestado ante la Dirección General de la Guardia Civil porque agentes de la UCO le hayan dicho que se sentían presionados por sus mandos para no investigar uno u otro caso.

También ha hablado sobre las informaciones reservadas abiertas a agentes de la UCO. Según ha explicado, se abrieron únicamente para saber cómo se habían filtrado unos datos a la prensa y se cerraron sin ningún tipo de sanción cuando se comprobó que ellos no tenían nada que ver. Como ejemplo de a qué puede llegar una información reservada, ha dicho que entre 2024 y 2026 más de 70 informaciones reservadas que han pasado a expediente disciplinario.

El PP y los otros que dijeron "nunca" o "jamás"

El primer turno de comparecencia ha sido para el PP. Luis Santamaría Ruiz ha reprochado a Mercedes González que haya utilizado expresiones tan contundentes como "nunca" o "jamás" para negar que haya presionado a la UCO para boicotear las investigaciones judiciales que podían comprometer al Gobierno y le ha recordado que ya la habían utilizado otros en la Cámara Alta como José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán.

Ha recordado el proceso de degradación que lleva el Instituto Armado desde que Fernando Grande Marlaska se puso al frente del Ministerio del Interior, cuyo inicio situó en el cese del coronel Manuel Sánchez Corbí por denunciar que la UCO se había quedado sin fondos reservados para investigar y el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a informar al Ministerio de cómo avanzaba una investigación judicial que afectaba al Gobierno.

El popular ha cuestionado los movimientos internos que hubo en la Guardia Civil para tratar de frenar las investigaciones molestas y ha preguntado a Mercedes González si ella o cualquier otro mando de su confianza entraron en las bases de datos del Instituto Armado para conocer qué agentes estaban llevando las investigaciones y así poder presionarlos y frenar las investigaciones incómodas para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Durante su segundo turno de intervención, el popular ha advertido a Mercedes González de que tarde o temprano la van a llamar a comparecer en la comisión de investigación de la trama Koldo, es decir, que entonces estará obligada bajo pena de delito a decir la verdad, algo a lo que no está obligada en la Comisión de Interior en la que hoy ha comparecido, en la que puede mentir sin castigo judicial.

Vox pide la dimisión de González

La diputada de Vox Paloma Gómez Enríquez ha sido la única electa que ha pedido a Mercedes González que dimita y abandone su cargo de inmediato, algo que también ha ampliado al actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al tiempo que ha mostrado su preocupación por el hecho de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté intentando desmontar la Unidad Central Operativa.

Ha realizado un repaso de las informaciones e informes de la UCO conocidos en las últimas semanas para cargar contra la gestión de la directora de la Guardia Civil. La senadora ha resumido su actuación como una labor marcada por la "destrucción de pruebas, protección al poder y sumisión ante una trama criminal" y ha sostenido que "ya no basta" con exigir transparencia, sino que es necesaria una "depuración inmediata".

La representante de Vox ha expresado su inquietud por el futuro de la UCO y ha reclamado que se le permita "continuar con su trabajo en absoluta libertad, garantizando el pleno respeto de su investigación y el cese inmediato de cualquier tipo de presión". En este contexto, ha advertido de que los movimientos registrados en torno a la Guardia Civil hacen temer que "se pretenda desmantelar a la UCO" y ha avisado de que "no lo consentiremos".

En su segunda intervención, la diputada de Vox le ha preguntado a González si se cree o no los informes de la UCO, pues todo lo que ha negado en su comparecencia han sido datos que han salido de los informes que la unidad de élite de la Guardia Civil ha presentado al juez Pedraz en la Audiencia Nacional.