La España de Sánchez: 14 denuncias por violación al día, una cada menos de dos horas

Nuevos datos de criminalidad que ponen en el punto de mira al Gobierno de Pedro Sánchez y a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ana Redondo. En lo que va de año, se están denunciando de media 14 violaciones diarias, una cada menos de dos horas y 39 agresiones sexuales al día -sin penetración-, una cada 37 minutos. Unas agresiones que no dejan de aumentar, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska consultado por Libertad Digital.

De este modo, entre enero y marzo, el total de denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual han crecido hasta las 4.806, promediando unas 53 denuncias por agresión sexual al día. Del total de denuncias contra la libertad sexual, 1.290 fueron por violación, un 3,8 % más que un año antes. 3.516 fueron por el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Con estos nuevos datos, se puede afirmar que las agresiones sexuales con penetración son de los delitos que más crecen en España, solo por detrás de los secuestros, los delitos de lesiones y riña tumultuaria y homicidios dolosos y asesinatos consumados.

Casi ninguna víctima denuncia

A pesar de estas altas cifras, conviene recordar que muy pocas víctimas deciden denunciar, debido en parte a que desconfían del sistema de protección vigente del Ejecutivo socialista por miedo a posibles represalias de su agresor -un ejemplo claro de la desprotección del Gobierno es el fallo continuo de las pulseras antimaltrato-. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, en España solo el 10% de las víctimas de violación denuncia, y solo el 8,4 % de quienes han sufrido un intento de violación.

Otro ejemplo demoledor es la poca confianza de las víctimas asesinadas. Y es que, el año pasado, casi el 80 % de las asesinadas por violencia de género no habían denunciado previamente a su agresor. Y según el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, en lo que va de año, hasta 24 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, seis más que el año pasado en la misma fecha.

La criminalidad no deja de crecer en España

Además de las cifras negativas de los delitos sexuales, en el conjunto, la criminalidad no deja de aumentar en el territorio nacional. En los tres primeros meses se han cometido 595.240 delitos penales, según explica el informe del Ministerio del Interior. Los que más han crecido son los secuestros con un 16,7 % más (28) y los delitos de lesiones y riña tumultuaria un 11,1 % (7.122), además de una subida de un 10,6 % de los homicidios dolosos y asesinatos consumados (94).

Este aumento considerable de delitos graves pone de nuevo en el punto de mira al Ejecutivo socialista y a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ana Redondo, que no están consiguiendo poner coto a la criminalidad más violenta y sexual. Todo ello, en un contexto de inseguridad creciente que muchos achacan al 'coladero' de inmigración masiva que está sufriendo España, sin olvidar el gran problema del narcotráfico, que campa a sus anchas mientras la inacción del Ministerio del Interior y la desprotección a los agentes de Policía y Guardia Civil aumenta cada vez más.