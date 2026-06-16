La Guardia Civil halla la Cruz del Aneto seccionada con una radial en abril

Efectivos del Greim de la Guardia Civil de Benasque, junto con la Unidad Aérea del Cuerpo, han localizado este martes la mítica Cruz del Aneto, el monumento que corona el pico más alto de los Pirineos y que fue objeto de un acto de vandalismo el pasado mes de abril. El hallazgo se ha producido gracias a las recientes condiciones meteorológicas y el consecuente deshielo que afecta a la cordillera durante estos meses, dejando al descubierto los restos del emblema montañero.

La Comandancia de Huesca ha detallado que el descubrimiento tuvo lugar en torno a las 16:15 horas. En ese momento, los especialistas en rescate de la Guardia Civil se desplazaban a bordo de un helicóptero para atender una emergencia en la zona. Fue durante esta maniobra cuando se percataron de un objeto inusual en el agreste paisaje de alta montaña.

Al sobrevolar la vertiente septentrional del coloso pirenaico, situada en el término municipal de Benasque, los agentes distinguieron la estructura de aluminio y hierro semienterrada en la nieve. El lugar del hallazgo se encuentra al pie de un escarpado farallón rocoso de aproximadamente 200 metros de caída vertical, un punto de difícil acceso que evidencia la brutalidad con la que el símbolo fue arrojado tras ser seccionado de su pedestal original.

Fieles a sus protocolos de actuación, los miembros del Greim procedieron en primer lugar a culminar exitosamente la operación de auxilio que tenían encomendada. Una vez completado el rescate y garantizada la seguridad de las personas afectadas, la aeronave retornó a las coordenadas exactas para certificar que, en efecto, se trataba del añorado símbolo de la cumbre oscense.

Acto seguido, los agentes lograron recuperar la pesada estructura y la trasladaron mediante la grúa del helicóptero hasta la helisuperficie de la localidad de Benasque. Desde allí, la cruz ha sido depositada temporalmente en las dependencias de la Benemérita, a la espera de ser entregada formalmente a las autoridades del Ayuntamiento, la institución que deberá decidir el futuro de la estructura y acometer su posible restauración.

Cabe recordar que la incomprensible desaparición del monumento generó una profunda indignación entre la comunidad alpinista y la sociedad española en general. Los autores de este acto delictivo ascendieron hasta los 3.404 metros de altitud equipados, presuntamente, con una herramienta de corte tipo radial. Tras cercenar la base metálica, precipitaron la cruz por la cara norte de la montaña, en lo que supuso un ataque deliberado contra el patrimonio histórico y sentimental del pirineísmo.

La investigación para dar con los responsables de este suceso sigue su curso. El esfuerzo logístico y físico necesario para transportar materiales pesados hasta la cima del Aneto sugiere que se trató de un sabotaje fríamente calculado. Ahora, con la recuperación de la cruz, se cierra un capítulo doloroso para los amantes del alpinismo, a la espera de que la justicia logre identificar a los culpables.