La prensa del día: El Tribunal Supremo podría dictar hoy la sentencia del caso Ábalos

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción que azota al Gobierno de Pedro Sánchez: el caso Begoña, las cloacas del PSOE, Zapatero.

Peinado analiza medidas cautelares contra Begoña

La esposa del Presidente del Gobierno accedía a los juzgados de Plaza de Castilla, de nuevo, por el garaje para evitar ser increpada por los ciudadanos- "agitadores" dice El País- que estaban en el exterior. Begoña Gómez fue la última en comparecer ante el juez Peinado, en quinta posición y, tal y como cuenta Paco Cobos en LD "Peinado vivió momentos de "máxima tensión" con su abogado durante la comparecencia" porque Antonio Camacho interpeló al abogado de la Universidad Complutense, mientras que Peinado le recriminaba que debía dirigirse tan solo a él. Gómez salió de las instalaciones tres horas después de llegar sin saber si el magistrado dictará o no auto de apertura de juicio oral contra ella y los otros dos acusados, su asesora en La Moncloa y su socio Barrabés. Si esto sucede, la causa pasará inmediatamente a la Audiencia de Madrid. Según ha podido saber LD, Peinado tomará una decisión en el plazo de 24 o 48 horas. También anunciará si impone a los imputados medidas cautelares. Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, solicita para Gómez la retirada de pasaporte, prohibición de salir del país, comparecencia en los juzgados cada 15 días y medidas de carácter económico para que no pueda hacer uso de las marcas de la cátedra, bajo estudio en el procedimiento. Si finalmente decide retirarle el pasaporte, Gómez debería pedir una autorización especial para acompañar a su marido en los viajes oficiales al extranjero.

Hoy declara en el Senado la directora de la Guardia Civil

Mercedes González, Directora General de la Guardia Civil, tendrá que explicar esta tarde en el Senado su relación, mensajes y reuniones con Leire Díez en las dependencias del Instituto Armado. Los senadores le preguntarán muy posiblemente por el último informe de la UCO que revela que ambas mantuvieron conversaciones vía Whatsapp en un momento clave: la misma mañana de domingo en que, tras la publicación en El Mundo de los mensajes entre Sánchez y Ábalos, se ordenó abrir una investigación interna contra la unidad que investiga las causas que afectan al PSOE. Ese día se produjo un primer contacto "compatible", dice el informe con la eliminación de la conversación y un segundo rastro indica que se activó el borrado automático del chat. El editorialista de El Mundo exige a González que aclare "de qué habló con Leire Díez, por qué borró esos mensajes y si informó de todo ello a Fernando Grande-Marlaska o a Pedro Sánchez. Una institución esencial del Estado no puede estar dirigida bajo la sombra de la cloaca". Deberá explicar también el papel del DAO, Manuel Llamas. El mismo diario publica hoy una encuesta según la cual el 58% de los votantes socialistas pide la dimisión de Mercedes González y un 43,7% opina que también el Ministro Grande Marlaska debería dejar la cartera de Interior. Un 61% de los ciudadanos opina que Sánchez conocía la existencia de la trama, incluidos uno de cada tres votantes del PSOE. Además, en línea con el sondeo publicado ayer, se aprecia que son los votantes más jóvenes los que más hartazgo muestran y a pesar de la campaña de descrédito y desprestigio lanzada por el PSOE y el Gobierno contra la UCO, el casi el 58% de los encuestados confía en la las actuaciones e informar elaborados hasta la fecha.

El TS podría dictar hoy la sentencia del caso Ábalos 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/eFYRfieK0Z — esRadio (@esRadio) June 16, 2026

El material confiscado en Ferraz confirma las tareas de las cloacas

El dato más revelador es el que aparece en la portada de El Mundo: "El PSOE activó la cloaca 16 horas después de la carta de Sánchez", la famosa misiva en la que anunciaba un período de reflexión para decidir si merecía la pena seguir en la presidencia del Gobierno tras conocerse la imputación de su esposa. Esa misma tarde se produjo una reunión en La Moncloa del núcleo duro de Sánchez formado por María Jesús Montero, Óscar Puente, Óscar López, Félix Bolaños y Santos Cerdán. Doce horas después, tal y como cuenta Marisa Cruz, "Ferraz ordenó asumir los gastos de Leire Díez". El mandato, según se desprende de un email incautado en los ordenadores de Ferraz, habría partido del entonces Secretario de Organización. El PSOE, además, "ocultó pagos a la trama con contratos simulados y sociedades instrumentales". De hecho, la UCO ha podido acreditar un pago a Leire de 22.500 euros camuflado a través de las empresas del abogado -también imputado- Ismael Oliver y Vozpopuli añade que también "la consultora de Zarrías facturaba al PSOE la misma cantidad exacta que después pagaba a Leire Díez". Estos hechos, dice Ángela Martialay, colocan al PSOE al borde de la imputación como persona jurídica. En su labor de "fontanera", Leire intentó reclutar a Villarejo a cuenta del PSOE para acosar a la familia de Marchena. A través del abogado del excomisario intentaron influir en el fiscal anticorrupción César de Rivas aunque sin éxito, tal y como la propia Díez anotó en el capítulo de "Incumplimientos". Mientras, según ABC, "la Guardia Civil ha hallado una anotación que confirma que las siglas P.S. son las de Pedro Sánchez" y así se lo habría trasladado la fontanera al empresario Joaquín Parra, a quien le dijo que el presidente del Gobierno "estaba al tanto del intento para que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada llevase la defensa de su hermano". Abruma la suma de titulares y ni Ferraz ni La Moncloa tienen manos suficientes para tapar todas las vías de agua que tienen abiertas. Lo destaca David Jiménez Torres, que sostiene que "se aprecia un colapso en la capacidad de respuesta gubernamental: la fábrica de relatos ya no produce como antes, y hasta parece que una parte de su plantilla hace huelga de brazos caídos". La situación es límite y por eso Ignacio Camacho sostiene en ABC que "la hipótesis de elecciones en invierno" ya no es inverosímil porque "Pedro puede necesitar una patada al tablero".

El PSOE mantiene su confianza en Zapatero

Según ABC, "Ferraz mantiene contacto directo con Zapatero para anticipar su declaración". El PSOE confía en que las explicaciones del expresidente ante el juez de la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra "permitan dar un giro" al estado de pesimismo que se ha instalado en el partido. Este diario asegura que su estrategia de defensa no se va a limitar a un búsqueda de la nulidad o la prescripción de los delitos, sino que "va a entrar en todo, va a dar explicaciones". El Confidencial ha tenido acceso a todos los chats de Rodolfo Reyes, el dueño de la aerolínea, que incluyen miles de mensajes que suponen un quebradero de cabeza para el expresidente porque en ellos los intervinientes se jactan de su apoyo a los planes de rescate, de ahí que quiera anular su validez en España. Ayer, su abogado pidió un nuevo aplazamiento, que sólo afectaría a la pieza separada del botín, alegando que necesitan más tiempo para localizar toda la documentación de las joyas. A la espera de que el juez responda y de que aparezcan –o no- esos documentos hoy cuenta Alejandro Entrambasaguas en El Debate que Julito Martínez, el presunto testaferro de Zapatero, presumía antes de ser detenido de que "en Dubái puedes gastarte 2,5 millones en joyas y no pasa nada". Independientemente de que se aplace o no su testimonio sobre el tesoro hallado en su despacho, mañana Zapatero deberá responder por el rescate Plus Ultra y al finalizar su declaración, lo explica La Razón, tendrá que afrontar una vistilla en la que el magistrado podría dictar medidas cautelares que podrían incluir la prisión provisional.

Inminente sentencia del caso mascarillas

Según OKDiario "Ya hay unanimidad en el Supremo sobre la condena a Ábalos y Koldo mientras delibera para cerrar la de Aldama". Ya adelantaban ayer que las penas serán muy inferiores a las reclamadas por Anticorrupción. Así, el exministro podría ser condenado a entre 10 y 14 años de prisión, de los que cumpliría efectivamente entre 6 y 9, frente a los 24 años solicitados por Fiscalía. Para Koldo García, la horquilla manejada se sitúa entre 8 y 11 años, de los que el cumpliría en torno a 5 o 6, frente a los 19 y medio reclamados por la acusación pública. Para el comisionista tras colaborar con la justicia, podría ver su condena reducida a apenas dos años.

Sánchez calienta las calles

En medio de todas estas informaciones y citas en los juzgados, titula El Español que "Sánchez intenta calentar las redes y la calle despenalizando las injurias al Rey, al Ejército, la Policía o los tribunales". El PSOE ha pactado con sus socios de Sumar la eliminación de esos delitos, incluido también el delito contra los símbolos nacionales y de ofensa a los sentimientos religiosos, menos de una semana después de la visita del Papa León XIV a España. Sólo se salva, en contra de las pretensiones de los comunistas, el de enaltecimiento del terrorismo.