Llamar al 112 para proteger tortugas en el litoral

Más de 100 localidades costeras participarán durante este periodo estival en la séptima edición de la campaña de salvamento. Este proyecto, impulsado por la Fundación Oceanogràfic, tiene como objetivo principal velar por la conservación de estos animales en el litoral español, abarcando las zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y las Islas Baleares.

La presentación oficial de la iniciativa ha tenido lugar este martes a bordo de un catamarán, donde los responsables han destacado la importancia de la colaboración ciudadana. El propósito fundamental es informar tanto a los residentes locales como a los turistas sobre el protocolo adecuado que deben seguir si se encuentran ante el avistamiento de un ejemplar herido, en situación de peligro o durante un proceso de nidificación en la arena.

Para lograr una difusión efectiva, los organizadores han desplegado una amplia estrategia de comunicación. Este año, el mensaje llegará al público a través de 1.850 soportes informativos, comúnmente conocidos como marquesinas o mupis. Estos elementos publicitarios han sido estratégicamente instalados en zonas de gran concurrencia, tales como paseos marítimos, playas, espacios urbanos y oficinas de turismo. Asimismo, se podrán encontrar en los recintos de transporte público, incluyendo las diferentes estaciones de Metrovalencia y el tranvía de Alicante.

El aspecto central de las recomendaciones emitidas por los expertos es claro y directo: la necesidad de contactar de forma inmediata con los servicios de emergencia. Así, frente al hallazgo de una tortuga marina desorientada, con signos de haber sufrido daños, o de una hembra que intenta depositar sus huevos en la playa, resulta vital llamar al 112. Esta simple acción es la clave para activar los protocolos de actuación pertinentes y garantizar la supervivencia de los especímenes.

Una vez que se da el aviso, la intervención recae en manos de equipos especializados que se encargan de proteger a las hembras, evaluar su estado de salud y asegurar los posibles nidos frente a amenazas externas. Esta coordinación permite, además, organizar el trabajo de la Red de Varamientos, una estructura esencial para la respuesta rápida en las costas. Todo ello cobra una relevancia aún mayor en el contexto actual, caracterizado por un incremento en la frecuencia con la que estos animales visitan el Mediterráneo occidental.

Los biólogos y técnicos han observado que los eventos de nidificación, especialmente los relacionados con la tortuga boba, han experimentado un aumento significativo durante los últimos años en estas regiones. Por ello, la concienciación de los bañistas es una herramienta preventiva indispensable. Como broche final al acto de presentación, las autoridades presentes y los representantes de las entidades colaboradoras llevaron a cabo la suelta al mar de un ejemplar muy especial.

Se trata de la tortuga número 1.000 que ha sido recuperada y rehabilitada con éxito en las instalaciones especializadas. A este animal se le ha instalado previamente un dispositivo satelital en el caparazón. Este localizador permitirá a los investigadores realizar un seguimiento detallado de su trayectoria en aguas abiertas, recabando datos de gran valor para ampliar el conocimiento científico sobre la biología, los patrones de migración y el comportamiento general de la especie.