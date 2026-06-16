Narbona defiende que nunca ocultó su relación con Leire Díez: "Siempre he dicho que la conocía"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha afirmado este martes que atenderá las preguntas del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y le trasladará toda la información que esté en su conocimiento cuando comparezca como testigo en la investigación relacionada con Leire Díez.
Según informa Europa Press, Narbona ha realizado estas declaraciones a su llegada a un acto celebrado en el Club Siglo XXI, protagonizado por la ministra de Educación, Milagros Tolón, donde ha sido preguntada por la citación judicial prevista para el próximo 10 de julio.
La dirigente socialista ha evitado avanzar el contenido de su declaración, aunque ha garantizado su colaboración con la Justicia. "Todo lo que puedo contarle", ha señalado al ser preguntada por la información que facilitará al magistrado. Asimismo, ha justificado su prudencia alegando una "cuestión de respeto a declarar como testigo en una causa".
Narbona también ha insistido en que conocía a Leire Díez, exmilitante socialista investigada en una presunta trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. "Siempre he dicho que la conocía", ha manifestado.
Los mensajes
La citación de la presidenta del PSOE se produce después de que trascendiera un intercambio de mensajes con Díez. En esas conversaciones, la exmilitante hacía referencia a la posibilidad de "reconducir" los "ataques" dirigidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ofrecía apoyo especializado. Narbona respondía que ya había trasladado esa información días antes al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Tras la detención de Leire Díez, Narbona reconoció públicamente que la había conocido años atrás en Cantabria, donde desempeñaba funciones de comunicación para el partido, y expresó sentirse "muy disgustada" por su actuación.
Fuentes socialistas consultadas por Europa Press explicaron que ambas coincidieron durante un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, y que desde entonces mantuvieron una relación esporádica.
Contacto previo
Las mismas fuentes señalaron que en 2024 Díez contactó con Narbona para ofrecerle determinada información. La presidenta del PSOE, sin embargo, la remitió a Santos Cerdán y, según esta versión, nunca recibió documentación ni datos concretos.
Posteriormente, Cerdán le habría trasladado que Díez "no tenía nada que no se supiese ya".