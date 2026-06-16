El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha vivido momentos de "máxima tensión" con el letrado que lidera la defensa de Begoña Gómez, Antonio Camacho, durante la comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno en los Juzgados de Plaza de Castilla.

La mujer de Pedro Sánchez acudió este lunes a los Juzgados para que el magistrado que instruye la causa en la que se investiga la comisión de cuatro posibles delitos le informase de su nueva situación procesal. El magistrado tiene ahora tres días para decidir si envía definitivamente a juicio oral a Begoña Gómez y debe decidir en las próximas horas si le impone las medidas cautelares solicitadas por la acusación popular, liderada por Hazte Oír.

Según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la comparecencia y vistilla de medidas cautelares ha contado con un momento de "máxima tensión" cuando el letrado defensor de Gómez ha interpelado al abogado de la acusación particular, ejercida por la Universidad Complutense de Madrid debido a la presunta apropiación indebida que Gómez habría realizado del software desarrollado por su cátedra.

En este marco, el magistrado instructor le ha recriminado que no podía dirigirse hacia una de las partes, sino que debía responder a las preguntas realizadas por el magistrado instructor. Sin embargo, el letrado le ha achacado a Peinado que no existía una norma concreta que estipulase que no podía dirigirse a una de las partes durante la comparecencia –situada en el proceso de instrucción—, en la que defendía por qué creía que no debía seguir el procedimiento. Ante este reproche, Peinado habría zanjado tajante la discusión asegurando que el que dirige la instrucción es el magistrado encargado de la misma, por lo que debía obedecer sus directrices.

De esta forma se ha desarrollado una sesión de más de tres horas de duración en la que la acusación popular liderada por Hazte Oír ha pedido a Peinado que acuerde la retirada de pasaporte para Begoña Gómez, así como la prohibición de salir del país y que firme en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. Además, el letrado de la acusación de la asociación, Javier María Pérez Roldán, ha pedido una medida cautelar con carácter económico: que se le retiren sus derechos sobre la marca y el dominio desarrollado en su cátedra de Transformación Social Competitiva.

Por su parte, han pedido retirada de pasaporte, comparecencia cada quince días y prohibición de salir del país para Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez imputada en el caso. En cuanto al socio de Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés, la acusación ha decidido retirar la pretensión de medidas cautelares alegando que Barrabés no había demostrado intención alguna de sustraerse de la acción de la Justicia. Una actitud que, a ojos de la asociación, sí que habría demostrado Gómez y su asesora al no acudir a las sucesivas citas a las que habían sido llamadas por Peinado. Además, en estas dos, imperaría el riesgo de sustraerse de la Justicia al disponer de "numerosos" viajes internacionales a los que la mujer de Pedro Sánchez acude con su asesora.