Tras su sorprendente artículo sobre las esmeraldas que él mismo recibió de "un emisario real" en su etapa de ministro de Zapatero, Miguel Sebastián participó en varias entrevistas televisivas para añadir detalles sobre el episodio y defender con empeño a José Luis Rodríguez Zapatero, que declara esta semana sobre el caso Plus Ultra y sobre el botín descubierto en su caja fuerte, de un valor superior a los 1,3 millones de euros.

A la espera de las explicaciones del expresidente, que ha fracasado en su intento de retrasar la cita, Sebastián trató de aclarar lo que sugería en el artículo: que era "habitual" recibir regalos de ese calibre, no declararlos al llegar a España y quedárselos (él, no obstante, optó por construir "una vitrina" en el Ministerio para esos obsequios).

En Espejo Público, un Sebastián particularmente indignado ironizó con el hecho de que sus joyas estuvieran expuestas en una "sala de espera" del Ministerio, sin seguridad extra, porque "por lo visto valen muchísimo". En la línea del artículo, el exministro señaló que "los regalos de cortesía no se pueden rechazar", no se los "puedes tirar a la cara al emisario" y por eso, dijo, los excluyeron del Código de Buen Gobierno aprobado en esas fechas. Puso como ejemplo que él devolvió como ministro regalos de empresas, "una cesta de Navidad que tuvieron que traerme entre dos personas, y esa empresa se ofendió y tengo mala relación con ellos desde entonces". "Lo habitual es que esos regalos se aceptaran y no se devolvieran", insistió, "¿Es tan difícil de entender? ¿Se lo vas a tirar a la cara?".

Sebastián dejó caer la posibilidad de que las joyas del expresidente procedieran de esa época y puso en duda que Zapatero y él mismo hubieran sido en estos años los únicos perceptores de regalos. Sobre su enorme valor, dijo que no se creía "la valoración" y sobre sus propias joyas negó que pudiera tratarse de un cohecho: "Recibí esas joyas a cambio de nada", afirmó, "es un regalo de un viaje oficial de una autoridad que tiene una valoración de los regalos muy distinta de las nuestras".

"No soy un delincuente confeso"

Además, aprovechó para anunciar una querella "por difamación" contra una de las tertulianas, Pilar Rodríguez Losantos: "Yo no soy un delincuente confeso", afirmó, "tengo mi prestigio y no voy a tolerar que se me difame y se me calumnie de esta forma en una televisión, es intolerable".

El exministro, en otro capotazo al expresidente, puso en duda que a día de hoy se pueda acreditar el origen de esos "regalos de cortesía". "No les pides un certificado, no les pides un cheque regalo, ni el recibo". "Lo habitual es que estos regalos de cortesía se los quedara el ministro. Si hubiera tenido mujer a lo mejor le hubiera llevado las joyas, yo preferí dejarlas en el Ministerio", apuntó en otro momento.

En otra entrevista, en la Sexta, con Antonio García Ferreras, evitó entrar a valorar si Zapatero, como hizo él, tenía haberlos cedido a Patrimonio Nacional o declararlos y aprovechó para resaltar que en los veinte años transcurridos las joyas pueden haber cambiado de valor: "El precio del oro se ha multiplicado por siete".