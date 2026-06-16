Zapatero se librará del paseíllo en su declaración en la Audiencia Nacional

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se librará del paseíllo en su llegada a la Audiencia Nacional por motivos de seguridad.

El exlíder socialista se encuentra citado este miércoles y jueves para declarar como imputado en el caso en el que el juez José Luis Calama lo investiga por haber cometido los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad; a los que hay que sumar los investigados en la nueva pieza separada, delitos fiscales y de contrabando.

Según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la entrada de Zapatero a su citación a la sede de la Audiencia Nacional ubicada en la madrileña calle de Génova tendrá un cariz especial debido a la seguridad pertinente en el caso de un expresidente del Gobierno. El exlíder socialista podrá entrar en coche al recinto de la Audiencia Nacional teniendo que recorrer unos escasos cinco metros desde el vehículo hasta la puerta de entrada, situada sobre unas escaleras. Así, los periodistas podrán colocarse enfrente, pero el exjefe del Ejecutivo podría ofrecer su perfil de espaldas si él lo desea. Una posibilidad, la de evitar el paseíllo frente a los periodistas, que no han tenido otros exdirigentes políticos imputados, que no tienen la relevancia de Zapatero.

Zapatero se encuentra citado a las 9:00 por el juez Calama después de que el magistrado instructor rechazase la petición de suspensión de la cita solicitada por la defensa del exsecretario general del PSOE, liderada por el procesalista Víctor Moreno Catena. Asimismo, el juez Calama ha desestimado que puedan estar todas las acusaciones populares presentes en la sala; así, solo permitirá estar presente durante la declaración de Zapatero al letrado del PP, Alberto Durán, que lidera la acusación popular.

Según han trasladado estas mismas fuentes, esta es una medida que ya se ha adoptado anteriormente cuando han acudido a la Audiencia Nacional exdirigentes de relevancia. Entre estos, se encontrarían las visitas a la sede judicial en calidad de imputado del expresidente catalán Jordi Pujol. Además, algo similar sucedió cuando el expresidente popular Mariano Rajoy tuvo que acudir a declarar como testigo en el juicio a la trama Kitchen. Cabe recordar que en esta ocasión, el juicio tuvo lugar en la sede de San Fernando de Henares, donde la logística es completamente diferente y amplía las posibilidades. Rajoy pudo entrar al recinto en coche, al parking privado de la sede judicial.