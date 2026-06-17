Anticorrupción pide retirada de pasaporte y prohibición de salir del país para Zapatero

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez José Luis Calama que retire el pasaporte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, le prohíba salir del país y le obligue a firmar en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

Zapatero ha declarado durante más de tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos delitos que habría cometido al favorecer el rescate de la aerolínea Plus Ultra, otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El exlíder socialista ha llegado a las 8:49 horas a la Audiencia Nacional, tan solo unos minutos después que su letrado, Víctor Moreno Catena.

Según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Calama que imponga medidas cautelares al expresidente Zapatero. A estas citadas medidas se han unido las acusaciones populares del PP y Ciudadanos. Sin embargo, el letrado del PP, que lidera la acusación popular unificada, ha explicado que las otras cuatro acusaciones populares son favorables a la entrada en prisión provisional de Zapatero. Estas son: Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Liberum.

El exlíder socialista tan solo ha respondido a las preguntas del magistrado instructor y de su letrado defensor, declinando responder al Ministerio Fiscal y a las preguntas de la acusación popular. Así, también ha negado responder acerca de las joyas encontradas en su despacho asegurando que lo hará en "una semana o diez días".

El expresidente ha asegurado que no ha participado en ninguna actividad delictiva y que no ha ejercido ninguna influencia sobre el rescate de Plus Ultra. De hecho, ha subrayado que no ha tenido relación directa con la aerolínea; si bien ha reconocido que conoció a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, en 2024. Al respecto de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, ha dicho que ellas tenían una sociedad "que funcionaba" y que cobró por maquetar unos informes desvinculándolas de la comisión de cualquier delito.

El juez investiga los pagos de la trama Plus Ultra a la empresa de las hijas del expresidente, What The Fav, que podría haber servido para canalizar las supuestas mordidas a cambio de su influencia. Asimismo, ha asegurado que no tiene ninguna sociedad ni en España ni en el extranjero y ha negado ordenar a Julio Martínez Martínez crear una sociedad en Dubái para cobrar presuntas mordidas ilegales.

Zapatero despista a la prensa

Zapatero ha llegado a la Audiencia Nacional a las 8:49 horas de este miércoles para declarar ante el magistrado instructor de la causa Plus Ultra, tan solo unos minutos después que su abogado, Víctor Moreno Catena. El expresidente ha comparecido desde las 9:12 horas hasta cerca de las 13 horas, con un receso de media hora.

Imputado por los delitos de organización criminal, falsedad documental, tráfico de influencias, contrabando y delitos fiscales; Zapatero ha entrado por la puerta principal de la Audiencia Nacional; si bien ha salido por una secundaria con el objetivo de no enfrentarse a la prensa, con la que se especulaba que podría realizar declaraciones a su salida después de la declaración. Finalmente, el entorno de Zapatero ha enviado un comunicado.