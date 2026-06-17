Calama no impone medidas cautelares pero dice que Zapatero no logró "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad"

El juez José Luis Calama ha rechazado imponer medidas cautelares al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y del Partido Popular de retirarle el pasaporte, y obligarle a comparecer cada 15 días en sede judicial.

El expresidente Zapatero fue imputado el pasado mes de mayo por el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Además, debido a las joyas halladas por la UDEF en su despacho, el juez abrió una pieza separada contra Zapatero para investigar posibles delitos fiscales y de contrabando.

"No ha lugar a la adopción de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Fiscal y la representación procesal de la agrupación de acusaciones populares referenciadas en el antecedente de hecho tercero de la presente resolución", señala el auto de Calama al que ha tenido acceso Libertad Digital. "Se acuerda requerir a José Luis Rodríguez Zapatero a fin de que en el plazo de una audiencia desde la notificación de la presente resolución facilite un número de teléfono móvil y correo electrónico que permitan su inmediata localización por parte de este órgano judicial, que serán incorporados a una pieza reservada", añade el auto.

El juez argumenta que la adopción de las medidas cautelares solicitadas "supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad y con la prohibición de configurar las medidas cautelares como una pena anticipada".

De esta forma, el magistrado instructor rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba la retirada del pasaporte al expresidente, que se le prohibiese salir del país y le obligase a firmar en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. Según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, a estas citadas medidas se han unido las acusaciones populares del PP y Ciudadanos. Sin embargo, el letrado del PP, Alberto Durán, que lidera la acusación popular unificada, ha explicado que las otras cuatro acusaciones populares son favorables a la entrada en prisión provisional de Zapatero. Estas son: Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Liberum.

Una declaración que no convence al juez

A pesar de que el magistrado ha rechazado la imposición de medidas cautelares ha señalado en el auto que "la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación".

De esta manera el juez precisa que Zapatero no ha arrojado luz acerca de la información de los dispositivos intervenidos en la causa, la "trazabilidad de diversas transferencias" entre sus cuentas relacionadas con el rescate de Plus Ultra o el hallazgo de las joyas cuyo valor superan 1,3 millones de euros, entre otros asuntos investigados en la causa.

"La investigación tiene un evidente carácter embrionario, y todo lo expuesto puede evolucionar en el sentido de consolidar tales indicios -de por sí suficientes en este momento procesal para continuar la investigación en orden a la determinación de todos los elementos típicos que constituyen los ilícitos penales a los que apuntan los hechos investigados-, o bien para disiparlos a través de diligencias de investigación que contrarresten de manera eficiente aquella suficiencia", precisa el magistrado.