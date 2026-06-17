Conmoción en el separatismo: Argüello desvela delaciones de 'cantaires' sobre el boicot al Papa

Nuevos detalles sobre la expulsión del templo de la Sagrada Familia de los 'cantaires' independentistas que pretendían cantar "Los segadores" y exhibir banderas separatistas durante la bendición por parte del Papa León XIV y en presencia de los Reyes de la Torre de Jesucristo. El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado este miércoles que hubo miembros de los coros que advirtieron a la organización de la ceremonia el plan para boicotear el acto de la bendición, que fue el colofón de la estancia de León XIV en Cataluña.

En la rueda de prensa de balance de la visita papal a España, Argüello se ha referido al intento de boicot del separatismo. Así, ha explicado que "se produjo un cambio en las carpetas con las partituras" para ocultar las esteladas y que los participantes en el boicot habían marcado en las escalinatas de la Sagrada Familia donde debían colocarse los representantes de cada coro que iban a cantar el himno regional, lanzar proclamas separatistas y exhibir sus banderas.

A continuación, Argüello ha declarado que "algunos miembros de los coros fueron los que denunciaron esta situación y parece ser, porque tampoco lo podría yo asegurar a ciencia cierta, que las policías, tanto la policía autonómica de Cataluña como la Policía Nacional, condujeron a los coros, a unos y a otros, por otra puerta".

Hasta ahora los 'cantaires' pensaban que les habían delatado las murmuraciones de algunos compañeros al advertir el cambiazo en las partituras, pero de las palabras de Argüello se infiere que la organización de los actos del Papa en la Sagrada Familia estaba al corriente de los planes separatistas antes de los prolegómenos de la misa. En el ensayo celebrado el día anterior en la misma basílica un grupo de cantores hizo pruebas entonando Los segadores, lo que a la vista de lo sucedido se antoja un indicio del boicot.

Algunos de los miembros de los coros han firmado una carta en la que exigen a la Junta Constructora de la Sagrada Familia, al Arzobispado de Barcelona, al Gobierno y la Generalidad explicaciones por lo que consideran un "abuso" y un acto de "represión" al impedirles llevar a cabo sus planes. También exigen que se les pida disculpas.

Denuncia contra las policías

En paralelo, una entidad independentista llamada "Acció Cassandra" dedicada a pleitear en los tribunales, ha presentado una denuncia por "detención ilegal" , "abuso de autoridad" y "odio" contra la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra por el episodio de la expulsión del templo.

En un comunicado, la organización señala que la "maniobra de encapsulamiento comportó una privación de hecho de la libertad deambulatoria de cientos de personas sin orden judicial, sin delito flagrante y sin justificación legal suficiente. Paralelamente, los menores integrados en los coros infantiles habrían quedado retenidos en la cantoría del templo, bajo presión policial y sin poder contactar inmediatamente con sus padres y tutores en un contexto que diversos testigos describen como humillante, intimidatorio y psicológicamente devastador".