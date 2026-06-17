El juez acuerda la declaración dos cargos de la Guardia Civil e investigar la denuncia de Leire Díez al fiscal Grinda

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha acordado la declaración de dos altos cargos de la Guardia Civil en calidad de testigos e investigar la denuncia que las cloacas del PSOE interpusieron contra el fiscal anticorrupción José Grinda.

El magistrado Santiago Pedraz se encuentra investigando una presunta estructura criminal que habría pagado el PSOE con el objetivo de dinamitar los procedimientos que investigan la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez ha acordado "tomar declaración judicial en calidad de testigos al general al mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y al comandante D. Juan Manuel del Barco Mostazo, el próximo día 23 de junio de 2026 a las 10:00 y 10:30 horas". Así, hace suyas las diligencias pedidas por la Fiscalía Anticorrupción, que le había pedido estas mismas acciones judiciales para seguir indagando en el caso de las cloacas socialistas presuntamente lideradas por Leire Díez y Santos Cerdán.

En este sentido, también ha ordenado requerir a la Fiscalía Superior de Madrid la documentación pertinente de la denuncia interpuesta por la fontanera socialista ante el fiscal José Grinda: "Se requiere testimonio completo de las diligencias en su caso abiertas o trámite seguido en relación con la denuncia presentada por Leire Díez Castro en fecha de 17 de septiembre de 2025 contra D. José Grinda González ante la Fiscalía General del Estado y que fue remitida a la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid". De hecho, el magistrado instructor recuerda que la citada denuncia fue archivada el 15 de diciembre de 2026.

Asimismo, el juez pide a la Fiscalía Superior de Extremadura "el testimonio del decreto de archivo que se cita en el oficio remitido (E.G. 30/2026) a fecha de 10 de junio de 2025". Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz tramitó una denuncia de Leire Díez en contra de la juez Beatriz Biedma, la instructora que investigó los presuntos delitos cometidos por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.