El nuevo Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), José Santafé, ha impulsado la investigación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, toma declaración este miércoles al expresidente del Gobierno por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo de capitales, delito fiscal y contrabando, tras rechazar su segunda petición de aplazamiento.

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska eligió el pasado mes de marzo al comisario principal José Santafé, hasta ahora jefe superior de Policía de Islas Baleares, como nuevo DAO. Santafé sustituía en el cargo a José Ángel González (JAG), obligado a dimitir el pasado 17 de febrero tras ser investigado por un presunto delito de agresión sexual a una subordinada. La investigación del caso Plus Ultra sobre el presunto uso irregular de los 53 millones de euros, que el Gobierno concedió a la aerolínea en forma de rescate, está en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que "la designación del nuevo DAO José Santafé ha sido clave para reactivar la investigación del caso Plus Ultra que salpica a José Luis Rodríguez Zapatero. Los presuntos hechos delictivos cometidos por el expresidente del Gobierno se conocían desde hace dos años pero el anterior DAO de la Policía, José Ángel González, lo tenía todo parado".

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el nuevo DAO José Santafé se le ha ido de las manos al Gobierno. El Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez creía que iba a poder controlar a Santafé como a José Ángel González, pero les ha salido rana. Además, los propios agentes de la UDEF tienen ganas de reivindicar su trabajo tras ser defenestrados durante años por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska".

La investigación del caso Plus Ultra pasó del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid a la Audiencia Nacional a finales de febrero, sólo dos semanas después de que el DAO José Ángel González dimitiera. La magistrada Esperanza Collazos decidió inhibirse en favor del juez Calama al considerar que el caso había entrado en una nueva dimensión.

Otras fuentes policiales consultadas por este diario destacan que "el grueso de la información del caso Plus Ultra se consiguió el pasado mes de diciembre. El director general de la Policía Francisco Pardo Piqueras, es un hombre del exministro socialista José Bono, y tiene un control férreo de la Policía. Es difícil que Santafé pueda enfrentarse a él".

El nuevo DAO de la Policía, José Santafé.

Recordamos que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordaba este viernes abrir una pieza separada para investigar a Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Según Calama, la ausencia de documentación aduanera, de facturas de importación o de cualquier justificante de despacho de aduanas impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero, superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal.

La hoja de servicios del nuevo DAO

José Santafé Arnedo ingresó en la Policía Nacional en 1990 como alumno de la escala ejecutiva. Durante sus primeros años de carrera trabajó como inspector en distintos destinos relacionados con la seguridad ciudadana, la policía judicial y extranjería, con puestos en las jefaturas superiores de Madrid y de Islas Baleares. En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. En esta etapa ocupó distintos puestos de responsabilidad en las jefaturas superiores de Canarias y nuevamente en Islas Baleares, donde continuó desarrollando buena parte de su trayectoria profesional.

En 2020 alcanzó la máxima categoría dentro del cuerpo, la de comisario principal. Dos años después fue nombrado jefe superior de Policía en Baleares, puesto que desempeñaba desde julio de 2022 y desde el que ahora da el salto a la cúpula operativa del cuerpo. El nuevo DAO es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosos cursos de formación vinculados con la actividad policial, entre ellos programas sobre delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en materia de seguridad, liderazgo y transformación digital dentro de la Policía.

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