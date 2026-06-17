En una complicada sesión de control al Gobierno que coincidía en el tiempo con la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, la petición de elecciones fue una constante en los rifirrafes con Pedro Sánchez y sus ministros, también por parte de algunos de los socios. La diputada del PNV Maribel Vaquero utilizó su intervención para preguntar a Sánchez cómo piensa conseguir cumplir su última promesa sobre los presupuestos, que lleva tres años sin presentar. "¿Cómo va a sacarlos adelante? Ha perdido la mayoría de investidura", ha recordado la diputada, añadiendo que "como Santo Tomás, ver para creer".

La diputada avisó de que el presidente del Gobierno "está acabando con la fe de este grupo parlamentario" y echó en cara al Ejecutivo su falta de cuentas públicas que plasmen "los compromisos pendientes" con el País Vasco. "La lista de los que esperan es muy larga", dijo Vaquero, "la sociedad necesita previsibilidad. Y este Gobierno, a base de prórrogas, ha construido un presupuesto paralelo y ha retrasado decisiones importantes".

Tras lanzar la pregunta de cómo piensa Sánchez conseguir "una mayoría suficiente" para cumplir lo prometido, el presidente trató de zafarse de la cuestión de los números en el Congreso presumiendo de datos económicos citando la inflación o el "escudo social".

Sus palabras no aplacaron a Vaquero, que antes había avisado de que "ni el Mundial de fútbol va a poder eclipsar la agenda judicial". "Estamos nadando en el último largo de esta legislatura, presente presupuestos, es su obligación. Pero si no consigue un acuerdo suficiente disuelva" la Cámara "y convoque elecciones".

Junts: "Quien tiene miedo prohíbe"

El aviso del PNV llegó después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, vetara la posibilidad de votar una moción pidiendo elecciones a la que se había sumado Junts. En los pasillos, el diputado de Junts Josep Maria Cruset afirmó que es "la evidencia más grande de la debilidad extrema de este Gobierno".

En declaraciones a la prensa, Cruset se refirió a la decisión de la Mesa de no admitir las enmiendas con la excusa de que "invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno". "Quien tiene miedo, prohíbe", dijo el nacionalista, "lo que vivimos ayer con la prohibición de la Mesa de una votación es la evidencia más grande de la debilidad extrema de este Gobierno y esto ya no lo esconde ni el Gobierno ni sus socios ni la Mesa. Es una evidencia de que este es un Gobierno débil y cada vez más acosado por la corrupción".