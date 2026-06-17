Hackean y exponen datos de Ábalos, Koldo, Cerdán y otros investigados por corrupción

La seguridad de las figuras públicas vuelve a estar en el punto de mira después de una nueva filtración de datos personales. Según ha informado elDiario.es, un ciberataque ha dejado expuesta en Internet información privada de varias personas relacionadas con investigaciones por corrupción, entre ellas la antigua militante socialista Leire Díez, el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y los empresarios Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto.

Los datos difundidos incluyen información de contacto como números de teléfono, direcciones de correo electrónico y números de documento de identidad. En algunos casos concretos, la filtración también habría incorporado direcciones particulares.

El incidente vuelve a poner el foco sobre una práctica conocida como doxeo, una técnica utilizada para publicar información privada de una persona sin su consentimiento con el objetivo de hacerla pública y dejarla expuesta ante terceros.

El doxeo como herramienta de presión digital

La publicación de datos personales se ha convertido en una de las formas de acoso digital más utilizadas contra personas conocidas. Políticos, periodistas y otros representantes públicos han sido en los últimos años objetivo de campañas similares.

El objetivo de este tipo de acciones suele ser romper la privacidad de las víctimas, facilitar su localización o generar situaciones de intimidación. Aunque puede parecer una operación compleja, muchas filtraciones de este tipo no requieren grandes conocimientos técnicos.

En numerosas ocasiones, los datos proceden de bases de datos obtenidas previamente en ataques contra empresas o servicios digitales y posteriormente reutilizadas para nuevas campañas de exposición.

La difusión de esa información, especialmente cuando incluye datos sensibles como domicilios particulares, aumenta el impacto sobre las personas afectadas.

Una sucesión de ataques contra cargos públicos

La nueva filtración se produce después de otros episodios similares registrados en España. Recordemos que en el año 2025, las autoridades investigaron campañas de publicación masiva de datos personales que afectaron a dirigentes políticos y miembros del Gobierno.

Aquellas acciones incluyeron filtraciones relacionadas con el presidente Pedro Sánchez, varios ministros y representantes de distintos partidos políticos. Las investigaciones policiales apuntaron a posibles delitos vinculados al acoso digital y ataques contra instituciones del Estado.

Después se produjeron nuevos episodios de difusión de información privada de personalidades públicas, consolidando el uso del doxeo como una herramienta de presión en el entorno político y social.

Una de las diferencias respecto a anteriores ataques es que esta vez la filtración no alcanza al presidente del Gobierno ni a otros integrantes del Ejecutivo.

Según la información difundida por eldiario.es sobre el ataque, el autor habría acompañado la publicación con mensajes en los que anuncia futuras acciones y amenaza con divulgar más información relacionada con organismos estatales, cuerpos de seguridad y otros cargos públicos.

También habría incluido reclamaciones relacionadas con ciberdelincuentes condenados, dentro del mensaje que acompaña a la difusión de los datos.