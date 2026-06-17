La primera juez del caso Plus Ultra ya investigaba a las hijas de Zapatero por integrar la organización criminal

La titular del Juzgado Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ya consideraba "investigadas" a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su auto de inhibición en favor de la Audiencia Nacional, fechado el 23 de febrero de 2026.

Laura y Alba Rodríguez Espinosa aún no se encuentran imputadas en el caso en el que el juez José Luis Calama investiga las presuntas actividades ilícitas del expresidente Zapatero. Sin embargo, el sumario apunta desde las primeras actuaciones a su participación en los hechos investigados en tanto en cuanto se encuentra investigada la sociedad What The Fav, propiedad de las hijas del exlíder socialista, por haberse usado para canalizar el pago de supuestas mordidas a cambio de la influencia de Zapatero en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El caso vino precedido por una investigación de las fiscalías suiza y francesa, llegó a la Fiscalía Anticorrupción, que dio traslado a la Audiencia Nacional.

El caso recayó sobre el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de Ismael Moreno, quien se abstuvo de investigarlo al considerar que la competencia era de la Audiencia Provincial de Madrid. Allí, la juez Collazos continuó la investigación; si bien, al toparse con la figura de Zapatero y entender que se trataba de una supuesta organización criminal mediante la cual ciudadanos españoles habían cometido delitos en el extranjero, comprendió que la competencia era de la Audiencia Nacional. Por ello, se inhibió en favor de este órgano judicial cayendo el caso en manos del magistrado instructor José Luis Calama.

Según el citado auto de inhibición en favor de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Libertad Digital, las diligencias llevadas a cabo por Esperanza Collazos fueron las que cercaron al entorno de Zapatero. "En estas diligencias de investigación aperturadas en la Fiscalía se solicitaron diligencias consistentes, entre otras, en informes a la UDEF-BBCA como a la Unidad de apoyo de la AEAT –Agencia Tributaria— adscrita a esa Fiscalía, resultando de dichos análisis, los siguientes datos: la sociedad Agropecuaria Lucena de Julio Martínez Martínez –'lacayo' de Zapatero– realizó pagos a What The Fav en el ejercicio 2020 por valor de 20.993,50 euros, la sociedad Análisis Relevante de Julio Martínez Martínez recibió en los años 2020 a 2024 cantidades que sus clientes Plus Ultra Líneas Aéreas, Sofgestor S.L., Inteligencia Prospectiva y Aldeasa, S.A. la sociedad Análisis Relevante de Julio Martínez Martínez realizó al expresidente de Gobierno de España, y a la sociedad What The Fav, sociedad gestionada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa", expone el escrito antes de proseguir con el complicado entramado societario mediante el que Martínez Martínez habría hecho llegar las mordidas a Zapatero.

Es en este punto cuando se conocen las figuras del comisario Jesús María Gómez Martín, que habría facilitado negocios ilícitos de Koldo García Izaguirre, y el abogado vinculado a la trama Miguel Palomero. En un chat intervenido en el terminal del letrado llamado Danilo-España se encuentran menciones explícitas al expresidente: "Aparecen conversaciones detalladas entre el súbdito venezolano Danilo Diazgranados Manglano, que mantiene una relación personal y económica con alguien denominado Zorro o Z o ZZZZ quien ha sido identificado como José Luis Rodríguez Zapatero".

En este marco, se vincula a Zapatero con su influencia sobre Venezuela y la venta de hidrocarburos venezolanos. "Así mismo en dicho chat se ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia", advertía la juez en el auto.

La magistrada concluía que, entre otros motivos, debía dejar la investigación en manos de la Audiencia Nacional porque era la competente para tratar los delitos sobre los que se estaban indagando; además de que varios de estos se habrían cometido en el extranjero. Dentro del contexto de los delitos presuntamente cometidos, sitúa como "investigadas" a las hijas de Zapatero: "Apropiación indebida, cohecho, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, una organización criminal con estructura orgánica y jerarquizada, para delinquir, apareciendo en la causa nuevos investigados, como son Danilo Diazgranados Manglano, José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como Jesús María Gómez Martín".

El juez José Luis Calama no ha imputado formalmente a las hijas del expresidente; aunque el magistrado podría estar esperando a escuchar la versión del exlíder socialista en su declaración de este miércoles para decidir si las trata como investigadas.

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