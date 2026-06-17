Los regalos que Zapatero sí entregó a Patrimonio: ¿declaró todos los recibidos por Arabia Saudí menos las joyas?

El entorno de José Luis Rodríguez Zapatero deslizó este martes a primera hora una nueva versión acerca del origen de las joyas incautadas por agentes de la UDEF en su despacho de la calle Ferraz. En paralelo a la declaración del expresidente ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, el programa Mañaneros 360, de TVE, afirmaba que fueron un regalo institucional del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá Bin Abdulaziz, durante un viaje oficial a España realizado en 2007.

"Ese monarca vino a España en la concesión del Toisón de Oro que le daba el rey Juan Carlos", señalaba su presentador, Javier Ruiz. Tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado, el rey Abdalá, ya fallecido, recibió el Toisón de Oro de manos de Juan Carlos I en aquella visita, el 15 de junio de 2007. Y habría realizado "obsequios a todo el Gobierno", pero "no se produjo tasación", según le han asegurado a Ruiz dichas fuentes.

De esta manera, el entorno del expresidente se afana ahora por reconocer el delito fiscal tratando a su vez de evidenciar que este habría prescrito. Además, serviría para eliminar de la ecuación el delito de contrabando al haber sido el monarca saudí el que las introdujo en territorio nacional. Y al haber fallecido, no podría desmentir esta nueva versión.

No obstante, el expresidente se negó este miércoles a declarar ante el juez Calama sobre el origen de las joyas y tampoco acreditó en el juzgado esta nueva versión de los hechos que, al margen de la decisión que adopte el magistrado, pondría de manifiesto que Zapatero se habría saltado su propio Código de Buen Gobierno.

Y es que apenas un año después de llegar a la Moncloa, Zapatero quiso presumir de "ejemplaridad" y elaboró un código ético para que los miembros del Gobierno no recibieran regalos, más allá de lo que dicta la cortesía. El texto, publicado en el BOE, recogía que "se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones".

En este sentido, durante las dos legislaturas que estuvo en la Moncloa, Rodríguez Zapatero –y sólo él– recibió multitud de regalos que decidió no quedarse. Así consta en las 38 páginas de las que se compone el acta de recepción levantada por Patrimonio del Estado, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, donde se recogen los obsequios recibidos, la mayoría de cargos y autoridades españolas.

En concreto, de la monarquía saudí constan tres regalos, dos entregados en 2008 y otro en 2007, el año en que supuestamente se le habría regalado el botín de joyas valorado en 1,3 millones de euros. El de 2007 se trata de "un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas y dos caballos", regalo del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud (aparece por duplicado en las páginas 15 y 19).

Se da la circunstancia de que este último obsequio, de junio de 2007, coincide en el tiempo con la visita del rey de Arabia Saudí a España en la que supuestamente habría entregado a Zapatero las joyas. Es decir, que en una única visita –entre el 17 y 19 de junio– el monarca saudí habría entregado un regalo que sí quedó registrado. Ahora, según esta nueva versión del entorno del expresidente, también habría entregado a Zapatero el botín de joyas que este decidió quedarse y no entregar a Patrimonio Nacional.

Los otros dos obsequios se produjeron en 2008 y son un "reloj de sobremesa sobre peana de mármol y encima una figura de ciervo", regalo del príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Abdulaziz Al-Saud y "una representación de una escena del desierto (palmera, jaima y figuras de personajes) en oro y plata sobre base de mármol y jade" del monarca.

Con estas actas en la mano y tras la nueva filtración del entorno de Zapatero, el diputado del PP Pedro Muñoz Abrines lanzó varios interrogantes a través de las redes sociales: "¿Entonces está reconociendo que declaró todos los regalos recibidos de Arabia Saudí pero se quedó con las joyas? ¿Sabía el valor y se las quedó porque eran más fácil de pasar a escondidas?". Para el popular, "fuese un regalo institucional o un pago en especie es una golfada y pone de relieve la catadura moral del personaje".

Los otros regalos del Golfo Pérsico que sí entregó

En el acta gubernamental se recogen también más regalos de alto nivel que fueron entregados a Zapatero por otros gobiernos de la región, conocidos internacionalmente por la opulencia de sus presentes protocolarios, y que fueron depositados por el entonces inquilino del Palacio de la Moncloa en Patrimonio Nacional, es decir, que no decidió por iniciativa propia quedárselos para sí mismo.

Es el caso de un "incensario de plata", regalo del embajador del Sultanato de Omán en Madrid, Al Maamary Bin Marhoon Bir Salim, en diciembre de 2009. O el caso de una "tetera de madera con incrustaciones doradas", regalo de la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos, Hissa Abdulla Al Otabia, en diciembre de 2010. O la "escultura de un halcón" entregada por el emir de Qatar, Hamad Bin Jalifa Al Thani, en febrero de 2011.

También de una "figura de pie de madera con gacelas del desierto bajo árboles de oro y plata", que fue un obsequio del entonces emir de Qatar en abril de 2011. Un regalo que se registró por partida doble en el documento oficial (páginas 2 y 12). O un "cuadro" (no hay más detalles en la descripción), ofrenda del Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos en una fecha que no consta. Un obsequio que quedó registrado por duplicado (los dos en la página 23).

Asimismo entregó regalos de países de Oriente Medio con menos recursos económicos. Es el caso de un "plato cuadrado de cerámica", obsequio del rey de Jordania, Abdalá II, en diciembre de 2004. O el obsequio de "cinturón y dagas árabes" por parte del encargado de negocios de la Embajada de Yemen en España ese mismo mes y año. O un "plato de cobre con fondo negro con dibujos en dorado y rojo con trípode de madera", regalo del embajador de Irak en Madrid, Talal Al Khudairi, en julio de 2005.

En enero de 2008 entregó dos regalos de esta zona: una "cimitarra" (sable tradicional arábigo curvo) de "plata", obsequio del por entonces presidente de la República de Yemen, Alí Abdulah Saleh; y una "caja de plata" que regaló la reina Noor Al Hussein de Jordania en su visita al I Foro de la Alianza de Civilizaciones en Madrid. Tres años más tarde, en enero de 2011, entregó un regalo del Gobierno de Jordania, un "plato de plata con grabado de Petra", que también fue registrado dos veces (en las páginas 23 y 24 del acta gubernamental).