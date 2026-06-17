Más de 3,5 millones de personas cruzarán este verano la frontera entre España y Marruecos en pleno caos migratorio

El Gobierno de Pedro Sánchez y el régimen de Mohamed VI se están preparando para la avalancha de desplazamientos que están previstas este verano entre España y Marruecos en la conocida como 'Operación Paso del Estrecho 2026', en la que se esperan más de 3,5 millones de pasajeros y más de 800.000 coches. Todo ello, coincidiendo con el chantaje y la presión migratoria que sufre España desde el país africano.

En esta operación de gran calado participarán hasta nueve infraestructuras portuarias españolas y más de 31.500 trabajadores, entre ellos, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, profesionales sanitarios, traductores, trabajadores sociales y voluntarios, lo que supone un aumento cercano al 10 % respecto a 2025.

Además, ambos países han acordado varias medidas complementarias destinadas a limitar los atascos que se producen durante los picos de afluencia del verano. Por otra parte, el Ejecutivo pretende introducir un sistema digital destinado a recopilar en tiempo real los datos de tráfico, los movimientos portuarios, las condiciones meteorológicas y los posibles incidentes que afecten a las travesías entre ambos continentes.

Este gran despliegue se debe a que las autoridades de ambos países contemplan un posible aumento del 3 al 5 % respecto al año pasado, cuando también se batieron cifras récord, con 3.488.885 pasajeros y 857.784 vehículos transportados entre ambas naciones mediante 10.536 rotaciones marítimas.

Qué es la 'Operación Paso del Estrecho'

Se trata de un Plan Especial que el Ministerio del Interior coordina durante los meses de verano desde 1986 para facilitar el viaje de un gran número de personas residentes en Europa que aprovechan sus vacaciones para visitar sus países de origen en el norte de África.

Este plan se pone en marcha entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, coincidiendo con las fechas en las que los ciudadanos suelen cruzar el Estrecho de Gibraltar para acudir a sus países de origen durante los meses de verano. Además, se divide en fase de salida y de retorno. Los puertos españoles que están incluidos en la Operación Paso del Estrecho 2025 fueron los de Algeciras y Tarifa (Cádiz), Alicante, Almería, Ceuta, Málaga, Melilla, Motril (Granada), y Valencia.

Chantaje migratorio de Marruecos a Sánchez

Esta operación de movilización masiva coincide con los datos preocupantes de inmigración masiva que sufre España proveniente del país africano. Libertad Digital ha informado de que en lo que va de 2026, más de 2.000 inmigrantes han cruzado ilegalmente este año a Ceuta y Melilla por vía terrestre desde Marruecos, lo que supone un 300% más que el año pasado en el mismo periodo.

En este sentido, este periódico ha denunciado el chantaje migratorio del régimen de Mohamed VI al Gobierno de Pedro Sánchez. Tal es así, que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha recibido presiones para facilitar el acceso en los puestos fronterizos para entrar a España, además de verse obligado a reforzar el tramo de la valla de Melilla donde 2.000 inmigrantes enviados por el régimen de Mohamed VI intentaron cruzar en junio de 2022 de forma ilegal a España poniendo en jaque la seguridad de nuestras fronteras.