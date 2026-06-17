Zapatero hace historia al sentarse hoy en el banquillo de los acusados

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Zapatero, el veto del gobierno a la oposición y Sarah Santaolalla.

La directora de la Guardia Civil lo niega todo

La imagen de la directora general de la Guardia Civil en la Comisión de Interior del Senado, dando explicaciones por sus reuniones con la mafia socialista y sus supuestas maniobras para entorpecer las investigaciones de los agentes, aparece recogida en todas las portadas. El País titula con un textual de Mercedes González: "No he participado jamás en ninguna trama contra la UCO". Sus palabras más repetidas fueron "nunca" y "jamás", que llegó a repetir hasta en 26 ocasiones. Negó también haber "interferido" en las pesquisas que cercan al Gobierno, al PSOE y al presidente Pedro Sánchez y, tras haberlas negado, admite ahora al menos dos encuentros con Leire Díez. González, sin embargo, ha intentado rebajar la importancia de esas reuniones limitando su relación con la fontanera a "tomar café", como destaca La Razón. Lo más significativo de su comparecencia fue que "negó a sus subordinados de la UCO", como dice ABC. Esta es la clave de su paso por la Cámara Alta porque los informes de la policía judicial acreditan no solo las tres citas con Leire –de las que la compareciente solo recuerda dos– sino también la existencia de un intercambio frecuente de mensajes de WhatsApp entre ambas, que fueron borrados el mismo día que se ordenó abrir una información reservada sobre la UCO.

Para La Razón, en la comparecencia de González faltó algo: su dimisión. Sin embargo, ni ocurrió ni tampoco va a ser destituida porque, según El País, Sánchez sigue defendiendo su permanencia al frente de la Guardia Civil y la del ministro Grande-Marlaska, que negó los encuentros de su subordinada con Leire a pesar de que los conocía desde hace un año. Tras escuchar la intervención de González, Federico Jiménez Losantos escribe en El Mundo que "es evidentísimo que, contando con la segura complicidad de Conde-Pumpido, esta organización criminal ha creado, a partir del PSOE, un Estado dentro del Estado (…) no ataca el poder legítimo desde fuera, sino que ha creado un Estado en la sombra desde dentro de cada ministerio: la cúpula de la Guardia Civil persigue a la UCO; el ministro del Interior desmantela o persigue a la Policía Nacional; la Fiscalía General del Estado persigue, castiga y arrincona a los fiscales honrados; el ministro de Justicia acosa al Gobierno de los jueces; los sicarios mediáticos de Sánchez calumnian y difaman al que moleste al caudillo y su estirpe; y, en fin, el Tribunal Constitucional vulnera minuciosamente la Constitución". Concluye Federico que "el Ministerio Público debería acudir en auxilio de los ciudadanos indefensos" pero, lamentablemente, "la Fiscalía General del Estado es la punta de lanza del golpe de Estado".

Zapatero hace historia

José Luis Rodríguez Zapatero pasará a la historia como el primer expresidente del Gobierno que se sienta en el banquillo de los acusados por su supuesto papel en el rescate de Plus Ultra y señalado también por las joyas millonarias halladas por la UCO en su despacho, pagado por el PSOE. Está citado por el juez Calama a las nueve de la mañana acusado de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, además de los delitos fiscales y de contrabando. Estamos contando en LD que fue "el nuevo DAO de la Policía", José Santafé, quien "impulsó la investigación contra Zapatero" por el caso Plus Ultra. Un profesional que "se le ha ido de las manos al Gobierno". La consecuencia es que hoy le veremos entrar en la Audiencia Nacional por la puerta de autoridades, teniendo que recorrer unos cinco metros desde el vehículo. A lo largo de las dos jornadas que está previsto que dure el interrogatorio, Zapatero, según El Mundo, "se va a desvincular de la trama offshore de su pagador", defenderá que "no es el vértice" de la organización criminal y negará haber conocido el contrato para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra y haber dado órdenes de Julio Martínez, su supuesto testaferro. El expresidente acude a la cita "convencido de su inocencia", según traslada su entorno a El País, que también adelanta que no responderá a las preguntas relacionadas con las joyas después de que el magistrado rechazase retrasar el interrogatorio sobre esta cuestión.

Lo que más preocupa a Zapatero, según las mismas fuentes, es tener que explicar su relación con Julio Martínez, su supuesto testaferro, y el papel de la empresa de sus hijas, What The Fav, en la trama. Julito formaba parte de su grupo de amigos íntimos, como Luis Arroyo o Miguel Sebastián, que deberían guardar silencio si no quieren seguir complicando más el futuro de Zapatero. Hoy mismo en el diario de Prisa, Sergio del Molino sostiene que "lo del derecho a guardar silencio cuando un juez amenaza con empurarte debería aplicarse también a los familiares y a los amigos (…) porque las manos que intentan sacar del pozo al amigo caído suelen ahogarlo". Al estar citado en calidad de investigado –antes imputado– Rodríguez Zapatero tiene derecho a mentir, como ya hizo en su declaración ante las Cortes. Lo recoge hoy ABC: el expresidente "mintió seis veces" en el Senado cuando afirmó que "nunca tuvo relación con la aerolínea", "desconocía" quiénes eran los clientes de Análisis Relevante y aseguró que "en absoluto" favoreció el rescate. Mañana el juez Calama podría pedir como medida cautelar la retirada del pasaporte al expresidente, aunque en El Debate señalan que existen resoluciones previas que permiten que la Audiencia Nacional mande a prisión a Zapatero por riesgo de fuga o destrucción de pruebas.

Zapatero hace historia al sentarse hoy en el banquillo de los acusados 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/RagAQWRg6J — esRadio (@esRadio) June 17, 2026

Al PSOE le preocupan las joyas

Echemos el tiempo atrás. Nos situamos en el año 2010. En aquellos tiempos gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y un diputado del PP, un tal Rafael Hernando, señalaba al Ejecutivo por su opacidad: "Ustedes están siendo opacos, no han devuelto ningún regalo ni han incorporado ningún regalo al patrimonio. Esto es un auténtico disparate, pero al final ustedes van a ser víctimas del disparate que han obligado a cometer a algunos". Hoy, dieciséis años después, cobra especial relevancia por el botín hallado en la caja fuerte del despacho del expresidente, pagado por el PSOE.

Cuenta Juanma Lamet que "el PP registró 17 preguntas parlamentarias reclamando, por escrito, el listado 'detallado' de todos y cada uno de los regalos recibidos por los ministros en los últimos tres años, desde 2007. Y quiénes hicieron esos regalos". El Ejecutivo de Zapatero negó 17 veces que los miembros del Ejecutivo hubieran recibido "obsequios de valor", según consta en el Diario de Sesiones de las Cortes. El tiempo está demostrando, lo han admitido Zapatero y Miguel Sebastián, que mentían. Los estándares de exigencia del PSOE contrastan con los que aplicaron a Rita Barberá y a Francisco Camps.

El Gobierno, nervioso, veta a la oposición

La mayoría que suman PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha vetado que se vote en la Cámara una moción del PP, con enmienda de Junts, que instaba al presidente del Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones. Esa mayoría de las izquierdas alega que "ambas –la moción y la enmienda– invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno". Y en este punto conviene aclarar que las propuestas de populares y separatistas no equivalen en absoluto a la cuestión de confianza o a la moción de censura que, en caso de salir adelante, tendrían como consecuencia inmediata la caída del Ejecutivo.

Las iniciativas que proponían PP y Junts, y que hubiesen obtenido el apoyo mayoritario del Congreso junto a los votos de Vox y UPN, hubiesen tenido efectos puramente simbólicos, de ahí que Génova considere que la decisión de Mesa tiene un carácter "arbitrario". Lo que sí hubiese provocado la moción de la iniciativa es que, de nuevo, se constataría la soledad del Ejecutivo y su minoría parlamentaria. Es más, como recuerda Maite Loureiro en LD, en febrero de 2025, la Mesa del Congreso sí admitió a trámite una Proposición No de Ley del partido de Puigdemont en la que instaban al Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Junts, finalmente, retiró la iniciativa tras negociar con Pedro Sánchez. Otro recordatorio oportuno es el que firma Teodoro León Gross en ABC: "Sánchez vaticinó que no dudaría en gobernar jibarizando la democracia sin poder legislativo y ya se ocupan sus delegados en la Mesa de que así sea".

El Gobierno se pliega ante Sarah Santaolalla

El pasado mes de marzo los senadores del PSOE invitaron a Sarah Santaolalla, tertuliana de RTVE, a la Cámara Alta. Al salir del edificio ella y Vito Quiles tuvieron un encontronazo que ella denunció acusando al activista de "acoso y agresión". La Justicia archivó la causa pero, en paralelo, los socialistas se quejaron de que "la Policía no protegió lo suficiente a Santaolalla".

Se abrió un proceso contra el comisario del Senado que ha acabado en cese fulminante. Según El Mundo, desde el Cuerpo aseguran que la destitución se debe a "pérdida de confianza" pero el afectado, Julián Puente, considera que la decisión es "ilegal" y que se debe a "motivos políticos". Denuncia que ha pedido el informe en el que se explican de manera oficial los motivos y, hasta el momento, no lo recibido.