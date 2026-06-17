Zapatero se niega a declarar sobre las joyas y pide entre "una semana y diez días" para explicarse

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha negado a declarar sobre las joyas encontradas en su despacho durante su comparecencia de este miércoles.

Zapatero se ha explicado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le investiga por la comisión de presuntos delitos fiscales, de contrabando, tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. Durante la entrada y registro de su despacho, la policía judicial encontró un arsenal de joyas que posteriormente el entorno de Zapatero valoró en una cifra entre 30.000 y 50.000 euros. Posteriormente, la tasación encargada por el magistrado instructor ha cifrado su valor en 1,3 millones de euros.

El exlíder socialista tan solo ha respondido a las preguntas del magistrado instructor y de su letrado defensor, declinando responder al Ministerio Fiscal y a las preguntas de la acusación popular. Así, también se ha negado a responder acerca de las joyas encontradas en su despacho a pesar de las cuestiones que le ha planteado el magistrado a este respecto. De hecho, Zapatero ha mostrado su intención de explicarse en un plazo de "entre una semana y diez días".

El expresidente ha asegurado que no ha participado en ninguna actividad delictiva y que no ha ejercido ninguna influencia sobre el rescate de Plus Ultra. De hecho, ha subrayado que no ha tenido relación directa con la aerolínea; si bien ha reconocido que conoció a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, en 2024. Al respecto de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, ha dicho que ellas tenían una sociedad "que funcionaba" y que cobró por maquetar unos informes desvinculándolas de la comisión de cualquier delito.

El juez investiga los pagos de la trama Plus Ultra a la empresa de las hijas del expresidente, What The Fav, que podría haber servido para canalizar las supuestas mordidas a cambio de su influencia. Asimismo, ha asegurado que no tiene ninguna sociedad ni en España ni en el extranjero y ha negado ordenar a Julio Martínez Martínez crear una sociedad en Dubái para cobrar presuntas mordidas ilegales.

Zapatero despista a la prensa

Zapatero ha llegado a la Audiencia Nacional a las 8:49 horas de este miércoles para declarar ante el magistrado instructor de la causa Plus Ultra, tan solo unos minutos después de que su abogado, Víctor Moreno Catena. El expresidente ha comparecido desde las 9:12 horas hasta cerca de las 13 horas, con un receso de media hora.

Imputado por los delitos de organización criminal, falsedad documental, tráfico de influencias, contrabando y delitos fiscales; Zapatero ha entrado por la puerta principal de la Audiencia Nacional; si bien ha salido por una secundaria con el objetivo de no enfrentarse a la prensa, con la que se especulaba que podría realizar declaraciones a su salida después de la declaración. Finalmente, el entorno de Zapatero ha enviado un comunicado.