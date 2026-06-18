¿A qué penas de prisión se enfrentarían las hijas de Zapatero?

La Fiscalía Anticorrupción pide investigar a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Si el juez considera, como deja intuir en el auto, que los delitos reclamados por Anticorrupción son aquellos que debe imputarle formalmente, estas se enfrentarían a entre 3 y 13 años de prisión.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama ha acordado investigar a las hijas del expresidente socialista y a su secretaria Gertrudis Alcázar. No obstante, el juez no se ha pronunciado en el auto sobre qué delitos les imputa formalmente, si bien deja patente aquellos que les atribuye la Fiscalía a estas tres personas. Según el auto, se pronunciará a este respecto cuando ponga fecha a la declaración de las nuevas tres imputadas.

"Por lo expuesto, el Fiscal interesa que Laura Rodríguez Zapatero y Alba Rodríguez Zapatero [sic] sean citadas a fin de prestar declaración como investigadas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, todo ello con la provisionalidad de la calificación jurídica de los hechos investigados en este estado incipiente de la investigación y de la consideración penal definitiva que los mismos merezcan", señala el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La Fiscalía recuerda que uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el caso Plus Ultra señala que las hijas de Zapatero son las propietaria de la sociedad WhatThe Fav S.L. y que "recibieron importantes cantidades de dinero procedentes de su aparente cliente, la sociedad Análisis Relevante S.L., que, a su vez, tenían su origen, en las cantidades recibidas por ésta últimas de Plus Ultra Líneas Aéreas, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa".

Por su parte, la Fiscalía también ha solicitado que se cite como investigada a Gertrudis "por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, todo ello con la provisionalidad de la calificación jurídica de los hechos investigados en este estado incipiente de la investigación y de la consideración penal definitiva que los mismos merezcan".

Entre 3 y 13 años de prisión

Si el juez hiciese suya la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, las hijas de Zapatero se enfrentarían a la comisión de tres delitos, siendo el de organización criminal –el cual es solamente indiciario para Zapatero y no se le imputa formalmente por el momento— el más grave de ellos. Este tipo delictivo está penado hasta los 8 años de prisión. Sin embargo, las penas más graves están reservadas para los cabecillas de la organización criminal, un supuesto que no parece plausible para las hijas del exlíder del PSOE, a las cuales se las considera colaboradoras necesarias. En este segundo supuesto, Laura y Alba Rodríguez Espinosa se enfrentarían a entre dos y cinco años de prisión, según queda reflejado en el Código Penal español.

Al respecto de la comisión del presunto delito de blanqueo de capitales, la ley establece que quien lo llevase a cabo a sabiendas de que su origen fuese delictivo puede ser condenado a una pena de prisión de entre seis meses y seis años de prisión y a una multa equivalente al triple del valor de los bienes blanqueados. A Alba y Laura Rodríguez Espinosa se les investiga por un blanqueo de más de 239.000 euros, por lo que podrían ser condenadas a un pago de más de 700.000 euros.

Por último, la norma establece que aquel particular –siendo más grave quien lo haga siendo funcionario público— que caiga en la comisión de un delito de tráfico de influencias "será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido." Suponiendo que el juez las imputase por los mencionados delitos y que prosiguiese con su imputación durante el procedimiento –el cual está en una fase "embrionaria"—, considerase que es necesario abrir juicio oral y las hijas de Zapatero fueran finalmente condenadas; estas podrían ser sentenciadas a cumplir entre 3 años y 13 años de prisión; además de las correspondientes multas.