¿A qué penas de prisión se enfrentarían las hijas de Zapatero?

La Fiscalía Anticorrupción pide investigar a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Si el juez considera, como deja intuir en el auto, que los delitos reclamados por Anticorrupción son aquellos que debe imputarle formalmente, estas se enfrentarían a entre 3 y 13 años de prisión.
El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama ha acordado investigar a las hijas del expresidente socialista y a su secretaria Gertrudis Alcázar. No obstante, el juez no se ha pronunciado en el auto sobre qué delitos les imputa formalmente, si bien deja patente aquellos que les atribuye la Fiscalía a estas tres personas. Según el auto, se pronunciará a este respecto cuando ponga fecha a la declaración de las nuevas tres imputadas.
"Por lo expuesto, el Fiscal interesa que Laura Rodríguez Zapatero y Alba Rodríguez Zapatero [sic] sean citadas a fin de prestar declaración como investigadas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, todo ello con la provisionalidad de la calificación jurídica de los hechos investigados en este estado incipiente de la investigación y de la consideración penal definitiva que los mismos merezcan", señala el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Libertad Digital.
La Fiscalía recuerda que uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el caso Plus Ultra señala que las hijas de Zapatero son las propietaria de la sociedad WhatThe Fav S.L. y que "recibieron importantes cantidades de dinero procedentes de su aparente cliente, la sociedad Análisis Relevante S.L., que, a su vez, tenían su origen, en las cantidades recibidas por ésta últimas de Plus Ultra Líneas Aéreas, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa".
Por su parte, la Fiscalía también ha solicitado que se cite como investigada a Gertrudis "por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, todo ello con la provisionalidad de la calificación jurídica de los hechos investigados en este estado incipiente de la investigación y de la consideración penal definitiva que los mismos merezcan".
Entre 3 y 13 años de prisión
Si el juez hiciese suya la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, las hijas de Zapatero se enfrentarían a la comisión de tres delitos, siendo el de organización criminal –el cual es solamente indiciario para Zapatero y no se le imputa formalmente por el momento— el más grave de ellos. Este tipo delictivo está penado hasta los 8 años de prisión. Sin embargo, las penas más graves están reservadas para los cabecillas de la organización criminal, un supuesto que no parece plausible para las hijas del exlíder del PSOE, a las cuales se las considera colaboradoras necesarias. En este segundo supuesto, Laura y Alba Rodríguez Espinosa se enfrentarían a entre dos y cinco años de prisión, según queda reflejado en el Código Penal español.
Al respecto de la comisión del presunto delito de blanqueo de capitales, la ley establece que quien lo llevase a cabo a sabiendas de que su origen fuese delictivo puede ser condenado a una pena de prisión de entre seis meses y seis años de prisión y a una multa equivalente al triple del valor de los bienes blanqueados. A Alba y Laura Rodríguez Espinosa se les investiga por un blanqueo de más de 239.000 euros, por lo que podrían ser condenadas a un pago de más de 700.000 euros.
Por último, la norma establece que aquel particular –siendo más grave quien lo haga siendo funcionario público— que caiga en la comisión de un delito de tráfico de influencias "será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido." Suponiendo que el juez las imputase por los mencionados delitos y que prosiguiese con su imputación durante el procedimiento –el cual está en una fase "embrionaria"—, considerase que es necesario abrir juicio oral y las hijas de Zapatero fueran finalmente condenadas; estas podrían ser sentenciadas a cumplir entre 3 años y 13 años de prisión; además de las correspondientes multas.