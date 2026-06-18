Calama sentencia a Zapatero: acredita transferencias entre sus cuentas relacionadas con el rescate de Plus Ultra

El último auto del juez Calama apunta a "transferencias entre las cuentas bancarias" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero relacionadas con fondos procedente del rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra.

El expresidente ha acudido este miércoles a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por su presunta implicación en el rescate de Plus Ultra y por las joyas encontradas en su despacho por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El auto del juez Calama por el que se rechazan las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Libertad Digital el juez explica que la declaración de Zapatero "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación".

Estos indicios están sustentados en las fuentes de prueba de la causa y una de estas se trataría de la "trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra, y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos".

Pagos de Análisis Relevante

A lo que sí se apuntaba en el auto de imputación del expresidente socialista era a la manera en la que Zapatero recibía ingresos dentro de la presunta trama. "Inteligencia Prospectiva -una sociedad sin apenas ingresos ajenos a las aportaciones de sus socios y que registra movimientos por 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025-, remite en ese periodo 368. 258,72 euros a Análisis Relevante, 561. 440 euros a Whathefav y 266. 200 euros a Gate Center, acumulando casi 1,2 millones de euros. A su vez. Análisis Relevante, sociedad bajo el control formal de Julio Martínez Martínez y financiada además por Plus Ultra, Softgestor y Grupo Aldesa, transfiere 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav", recoge el auto de imputación.

De igual manera también se apuntaba a que el expresidente socialista "utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

Bloqueo de cuentas

De igual manera, el auto de bloqueo de cuentas contenido en el sumario de la causa hace referencia a que la restricción de las cuentas bancarias de Zapatero (dos cuentas a su nombre y al de su mujer y dos cuentas de su hija Laura en las que aparece como autorizado) debía ser por valor de 490.780 euros, coincidiendo así con la cantidad que habría recibo de Análisis Relevante.

"El análisis financiero confirma que José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno son los beneficiarios finales de la operativa. La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a José Luis Rodríguez Zapatero (490.780 euros) y a la sociedad Whathefav (239.755 euros)" recoge el auto.

"En definitiva, las evidencias analizadas −conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros−, permiten sostener que José Luis Rodríguez Zapatero ejerce un liderazgo efectivo sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo él mismo el principal beneficiario final y supervisor último de la operativa", señala el mencionado auto del juez Calama.

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