La Guardia Civil detiene al hombre que huyó con su bebé tras agredir a su expareja

Detenido el hombre que el pasado martes agredió presuntamente a su expareja y se dio a la fuga llevándose consigo al bebé de ambos, que poco después fue localizado en perfecto estado en el municipio gallego de Ponte Caldelas, en Pontevedra.

Según ha confirmado la Guardia Civil, el operativo ha culminado alrededor de las 08:10 horas de este jueves, cuando los agentes han localizado al sospechoso escondido precisamente en la finca de la vivienda de la víctima. El arresto se ha ejecutado, en una primera instancia, en virtud de una requisitoria que el individuo tenía en vigor.

Ya tenía una orden de búsqueda

Sobre el detenido ya pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión por causas anteriores a este suceso.

A partir de ahora, desde el Instituto Armado se realizarán las diligencias sobre los hechos sucedidos este martes, cuando agredió a su expareja y huyó con su hijo.

Para dar con el paradero del fugitivo, se desplegó un amplio dispositivo en el que han participado durante las últimas horas cuatro patrullas de seguridad ciudadana, dos agentes de paisano y el equipo Pegaso especializado en la vigilancia con drones. El operativo ha contado además con el apoyo de la unidad canina, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza y un helicóptero de rescate. Fue precisamente el rastreo aéreo el que facilitó el hallazgo del bebé sano y salvo en las inmediaciones de la casa rectoral y del cementerio de la localidad.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia han informado de que está previsto que el varón pase este mismo jueves a disposición judicial. En concreto, comparecerá ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra, que en estos momentos actúa en funciones de guardia y cuenta con la competencia especializada en materia de violencia de género.

La mujer ya había pedido auxilio

Los vecinos de la zona no han ocultado su preocupación. Aseguran que ya en ocasiones anteriores habían escuchado a la mujer pedir auxilio a gritos, aunque al acudir en su ayuda ella solía negar que ocurriese nada grave.

En las horas previas a la detención muchos de estos vecinos han decidido no salir de sus domicilios hasta que se diera con el paradero del arrestado.