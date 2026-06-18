El audio de la declaración de Zapatero ante el juez sobre Plus Ultra: "¡No ejercí la más mínima influencia!"

Libertad Digital publica el audio de la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en el marco del caso Plus Ultra. Esta aerolínea fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez por 53 millones de euros.

Zapatero es investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando. Durante su comparecencia que se extendió casi 3 horas, el expresidente socialista del Gobierno sólo respondió las preguntas del juez y de su abogado Víctor Moreno Catena. Tras la declaración celebrada este miércoles 17 de junio, el juez Calama rechazaba imponer medidas cautelares.

Durante la declaración, Zapatero negó haber cometido cualquier irregularidad relacionada con el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra: "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad. Siempre he tenido el firme convencimiento de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley en un Estado de derecho".

"No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Eso es una verdad incuestionable, no hay nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia, ni nadie me lo pidió. El trabajo que he hecho para Análisis Relevante es un trabajo profesional como el que hice para otras consultoras", apuntaba.

"Los clientes de Análisis Relevante son los clientes de Análisis Relevante. Yo no gestionaba Análisis Relevante. Yo trabajaba para Análisis Relevante. No he tenido conocimiento de la Administración ni de nada", añadía.

También negaba estar vinculado con la creación de una sociedad offshore para canalizar presuntas comisiones ilegales relacionadas con el rescate de la aerolínea: "Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad offshore". Además, defendía a sus hijas Laura y Alba, que este jueves han sido imputadas en la causa. La Fiscalía les imputa hasta tres delitos.

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