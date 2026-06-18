El CGPJ nombra a Martínez Arrieta magistrado de enlace con el CNI

El Consejo General del Poder Judicial del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado nombrar a Andrés Martínez Arrieta, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se encargó de dirigir el juicio de la trama Koldo y el caso contra el ex fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, como magistrado para conocer las actividades desarrolladas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el magistrado que sea nombrado como enlace con el CNI se nombra a propuesta del presidente del CGPJ, entre magistrados de la Sala Segunda o de la Sala Tercera que lleven al menos tres años desarrollando sus servicios en esta categoría. El plazo en el que Arrieta desarrollara estas labores es de cinco años.

"El órgano de gobierno de los jueces ha acordado también designar al magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Eduardo Calvo Rojas como magistrado sustituto, puesto que Andrés Martínez Arrieta ha venido desempeñando desde el 20 de diciembre de 2017, fecha en la que fue designado por el Pleno como consecuencia del cese del inicialmente elegido, Julián Sánchez Melgar, tras ser nombrado fiscal general del Estado", señala la nota de prensa del CGPJ.

Arrieta en el juicio de la trama Koldo

El magistrado de la Sala Segunda del Supremo se encargó de dirigir el juicio contra el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, el que fuera su asesor, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que todavía está pendiente de conocerse la sentencia.

Durante el juicio fueron constantes las discusiones entre el magistrado y la letrada de Koldo, Leticia de la Hoz, ahora imputada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en la causa que investiga las cloacas del Partido Socialista, presuntamente constituidas para obstaculizar los procesos judiciales que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.