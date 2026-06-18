El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria Gertrudis

El magistrado instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha acordado investigar a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa; así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, por haber participado en los presuntos hechos delictivos de los que se le acusa al exlíder socialista.

La Fiscalía Anticorrupción ya pidió la imputación de estas tres personas. En un escrito del martes pasado pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas. En el auto en el que acuerda estas diligencias, el instructor indica que en una resolución aparte se señalará la declaración de las tres. En relación con las hijas, Calama recuerda lo expuesto en el auto del pasado 18 de mayo en el que se acordaron una serie de entradas y registros, entre ellos en la mercantil Whathefav, de las que ambas son administradoras solidarias. Esta empresa recibió un total de 239.000 euros procedentes Anáisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado imputa a las dueñas de What The Fav, una empresa que habría utilizado la trama Plus Ultra para canalizar los pagos de las supuestas mordidas recibidas por Zapatero a cambio de su influencia en el Gobierno de Pedro Sánchez para, entre otros casos, que se aprobase el rescate de la aerolínea Plus Ultra. "La condición de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras formales de Whathefav SL cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado determina, por sí misma, la procedencia de su citación en calidad de investigadas", explica el magistrado en el auto aseverando que se trata de una medida que garantiza su derecho a la defensa.

En cuanto a la secretaria de Zapatero, que habría tenido un papel relevante en tanto que habría sido su correa de transmisión para realizar actividades ilícitas de la trama, el magistrado argumenta su imputación aludiendo a los "indicios de su participación directa" en los hechos investigados. Así, se remite al auto de entrada y registro en las oficinas de Zapatero, en el que ya reflejaba conversaciones entra la ya imputada María Gertrudis con el asistente de Julio Martínez Martínez en el que le pedía indicaciones sobre cómo realizar las facturas y con qué concepto para que Análisis Relevante pagase a Zapatero. "La investigación permite situar a María Gertrudis Alcázar Jiménez como una pieza operativa esencial dentro de la red organizada, desarrollando su actividad desde la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero", indicaba el citado auto.

En otro orden de cosas, niega las demás imputaciones pedidas por la acusación popular unificada, que lidera el letrado del PP, Alberto Durán. Estas eran: el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, José Ángel Partearroyo, Ramón Gordils, Raif El Arigie, Federico Lledo Soria, Domingo Arnaldo Amaro Chacón, Guillermo Alfredo Amaro Chacón, Carlos Alberto Parra Delgado, Óscar Fernández García, Tomás Guerrero Blanco y Daniel Romero-Abreu Kaup. Sin embargo, no se cierra a poder imputar a las citadas personas más adelante. El propio magistrado advertía al levantar el sumario que el proceso de instrucción se encontraba en una fase "embrionaria".

"No procede acordar las diligencias interesadas en este estadio de la investigación, sin perjuicio de que, una vez completadas las actuaciones pendientes y a la vista de su resultado, pueda efectuarse un pronunciamiento definitivo sobre su pertinencia, utilidad y necesidad", sentencia el auto del juez Calama.