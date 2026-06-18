La muerte de una niña de dos años en Brión (La Coruña), que permaneció durante varias horas en el interior de un vehículo tras ser olvidada presuntamente por su padre cuando se dirigía a la guardería, ha vuelto a poner el foco sobre una tragedia poco frecuente, pero con consecuencias devastadoras: el llamado síndrome del niño olvidado.

El caso, ocurrido el pasado mes de mayo, ha reabierto además el debate sobre la necesidad de incorporar sistemas de alerta en los vehículos para evitar que un descuido tenga consecuencias mortales. En este contexto, el Partido Popular ha anunciado la presentación de una proposición no de ley para impulsar nuevas medidas de prevención.

Fallos de memoria

Aunque pueda resultar difícil de comprender para muchas familias, especialistas en psicología y neurociencia llevan años estudiando este fenómeno. El síndrome del niño olvidado se produce cuando un adulto deja involuntariamente a un menor dentro de un vehículo cerrado, normalmente durante una alteración de su rutina habitual.

Los expertos relacionan estos casos con fallos en la denominada memoria prospectiva, la capacidad que permite recordar acciones que deben realizarse en el futuro. Factores como el estrés, la falta de sueño, las prisas, las preocupaciones o cambios inesperados en los hábitos diarios pueden provocar que el cerebro funcione en piloto automático y omita una tarea concreta, incluso cuando se trata de algo tan importante como llevar a un hijo a la guardería.

Diversas investigaciones han concluido que este tipo de errores pueden afectar a cualquier persona. Uno de los estudios más citados, realizado por investigadores de la Universidad de Notre Dame, observó cómo incluso tareas sencillas y relevantes para los participantes podían olvidarse cuando las señales habituales del entorno dejaban de funcionar como recordatorio.

El peligro mortal de las altas temperaturas

Las consecuencias de estos olvidos pueden ser fatales, especialmente durante los meses de calor. Un vehículo estacionado al sol puede superar los 70 grados de temperatura en su interior. En menos de una hora, el habitáculo puede calentarse decenas de grados por encima de la temperatura exterior.

Los menores son especialmente vulnerables porque su organismo se calienta mucho más rápido que el de un adulto. Cuando la temperatura corporal alcanza niveles extremos, pueden producirse fallos orgánicos, pérdida de conciencia e incluso la muerte por hipertermia.

Según datos recopilados por organizaciones especializadas en Estados Unidos, más de un millar de menores han fallecido desde finales de los años noventa tras quedar olvidados en vehículos.

Tecnología para reducir los despistes

La industria del automóvil ha comenzado a desarrollar herramientas destinadas a minimizar este riesgo. Muchos vehículos modernos incorporan ya sistemas de aviso de ocupación trasera, que alertan al conductor para que compruebe los asientos posteriores antes de abandonar el coche.

Algunos fabricantes trabajan además con radares interiores capaces de detectar la presencia de niños, incluso cuando permanecen dormidos o cubiertos.

Fuera del vehículo también existen soluciones tecnológicas. Aplicaciones móviles pueden generar recordatorios al llegar al destino, mientras que determinados sistemas instalados en las sillitas infantiles utilizan sensores conectados al teléfono móvil para enviar alertas si el menor permanece dentro del coche.

No obstante, los especialistas recuerdan que estas herramientas sirven como apoyo, pero no eliminan completamente el riesgo, ya que muchas de ellas se activan cuando el vehículo ya se ha detenido.

La propuesta del PP

Tras los últimos casos registrados en España, el Partido Popular ha decidido llevar la cuestión al Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley orientada a reforzar la prevención.

Entre las medidas planteadas figura la incorporación de sensores de peso en los vehículos capaces de detectar la presencia de menores y enviar avisos al teléfono móvil de los progenitores. La iniciativa también contempla el desarrollo de aplicaciones que generen alertas automáticas cuando el motor del coche se apague y el menor continúe en el interior.

La formación pone como ejemplo algunos países europeos que ya han impulsado sistemas de detección infantil en vehículos para reducir este tipo de tragedias.

La propuesta llega después de varios casos mortales registrados en España en los últimos años, entre ellos los ocurridos en Galicia, Tarragona, Castellón y Pontevedra. Aunque se trata de episodios poco frecuentes, cada uno de ellos ha reavivado el debate sobre cómo combinar tecnología, concienciación y prevención para evitar que un simple descuido termine en una tragedia irreversible.