El Supremo condena al Estado a pagar 2,5 millones a un hombre que pasó 15 años en prisión por error

Ahmed Tommouhi recibirá una indemnización de 2,5 millones de euros después de que el Tribunal Supremo haya condenado al Estado por los daños y perjuicios sufridos tras pasar cerca de 15 años en prisión por delitos de violación de los que finalmente fue absuelto. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado parcialmente su recurso y ha revocado la decisión de la Audiencia Nacional, que había avalado la negativa del Ministerio de Justicia a compensarle económicamente.

La resolución considera acreditada la existencia de un error judicial derivado de la falta de valoración de una prueba pericial biológica que resultaba incompatible con la hipótesis incriminatoria sostenida en su contra. La sentencia señala que en el caso concurre una "equivocación cualificada" porque durante el proceso no se valoró una prueba pericial considerada esencial para el resultado del procedimiento.

Una prueba clave

Los magistrados explican que la existencia de ese error se desprende de forma directa del contenido de las resoluciones posteriores que revisaron las condenas impuestas a Tommouhi. Según recoge el fallo, el elemento determinante fue la omisión de una prueba biológica objetiva ya incorporada al procedimiento y cuyo resultado excluía la correspondencia genética entre el acusado y los restos analizados. La Sala subraya que no se trata de una discrepancia sobre la valoración de una prueba, sino de que esta no fue valorada en absoluto, pese a haber sido propuesta, admitida e incorporada a la causa.

El Supremo recuerda que una sentencia previa de la Sala de lo Penal ya había destacado la relevancia de una prueba pericial realizada por la Policía Científica. Dicho análisis examinó restos de semen hallados en la ropa de una de las víctimas y concluyó que no existía coincidencia genética con Ahmed Tommouhi. Para los magistrados, esta circunstancia tenía capacidad suficiente para influir de forma decisiva en el resultado del juicio y constituye uno de los elementos que justifican el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado. La resolución destaca que la exclusión genética resultaba incompatible con la hipótesis acusatoria y que su falta de consideración alteró el proceso de formación de la convicción judicial.

Cien años

La sentencia enfatiza especialmente en el tiempo que Tommouhi permaneció privado de libertad. El tribunal considera que estuvo encarcelado durante un periodo "extraordinariamente prolongado", lo que sitúa el caso en un escenario de especial gravedad. Los magistrados sostienen que la duración de la prisión incrementó progresivamente el perjuicio sufrido, tanto en el plano personal como en la pérdida de oportunidades vitales. Según el fallo, las consecuencias derivadas de una privación de libertad de esa duración superan ampliamente las que suelen darse en supuestos de prisión indebida de menor duración.

La historia judicial de Tommouhi se remonta a la década de los noventa. En enero de 1995, la Audiencia de Tarragona le condenó a más de 100 años de prisión por diversos delitos relacionados con robos, violaciones, detenciones ilegales y lesiones cometidos en varias localidades catalanas. Los hechos juzgados se produjeron entre noviembre de 1991 y afectaban a diferentes episodios ocurridos en municipios de Tarragona y Barcelona. Con el paso de los años, las revisiones judiciales fueron anulando las condenas impuestas. En 1997 además el Tribunal Supremo dejó sin efecto una condena de 51 años de prisión relacionada con unos hechos ocurridos en Olesa. Posteriormente, en 2023, el alto tribunal anuló otra condena que le imponía 24 años y 22 días de prisión por hechos sucedidos en Cornellà.

Contra el Estado

Tras la anulación de la última condena, Tommouhi presentó una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia por valor de 3,6 millones de euros, cantidad a la que añadía los intereses legales correspondientes. El ministerio rechazó su petición y posteriormente la Audiencia Nacional confirmó esa decisión. La Audiencia consideró entonces que no concurrían los requisitos necesarios para reconocer la indemnización, al entender que no existía un error judicial en los términos exigidos por la ley.

Ahora, el Tribunal Supremo corrige ese criterio y concluye que sí existió un error indemnizable, por lo que condena al Estado a compensar económicamente al afectado con 2,5 millones de euros. La Sala, sin embargo, rechaza la petición de la defensa para que se declarase la existencia de culpa grave por parte de los magistrados que dictaron las condenas originales, al considerar que esa cuestión queda fuera del objeto del procedimiento.