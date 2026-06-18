Tras la fallida explicación de que las joyas halladas en su caja fuerte valían 50.000 euros, el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó este miércoles una nueva versión sobre el hallazgo, difundiendo que fue un regalo de Arabia Saudí en 2007, en línea con las explicaciones de Miguel Sebastián sobre sus esmeraldas aseverando que recibir obsequios de esa cuantía era algo "habitual".

Sin embargo, otro exministro de la etapa Zapatero no ha contribuido a apuntalar esta versión, sino todo lo contrario. En declaraciones a La Hora de la 1, en TVE, Jesús Caldera ha señalado que que no tenía "el más mínimo conocimiento" sobre los regalos en joyas que habría recibido supuestamente el expresidente en su etapa en el Ejecutivo y ha exigido que se den "todas las informaciones y explicaciones" por el "bien de todos los progresistas en España".

El exministro de Trabajo entre los años 2004 y 2008, es decir, en el gabinete cuando Zapatero supuestamente recibió los collares, ha señalado que desconoce si "el rey de Arabia Saudí" se los ofreció a Zapatero y se recibieron "como una muestra de representación". "Creo que no habría delito, pero todo hay que probarlo, por eso soy el primero que exijo que se den todas las informaciones y explicaciones por el bien de José Luis Rodríguez Zapatero", ha indicado Caldera, que también ha señalado que "no tenía el más mínimo conocimiento" de estos regalos.

El exministro ha señalado que, en su etapa, fue a África Occidental, al tener competencias en inmigración, para "buscar acuerdos de repatriación en condiciones humanitarias y autorizados por los jueces para los inmigrantes irregulares". En estos viajes oficiales, ha relatado, los países pedían ayuda y no le entregaban nada como compensación, por lo que ha negado que recibiera ningún regalo. "A mí nadie me dio jamás nada, sino que lo que hacían era pedir ayuda a un país ya desarrollado como España", ha explicado, sobre su experiencia personal.

Jesús Caldera, exministro de Trabajo con Zapatero: "El derecho penal es un derecho de garantías. Nos ha costado muchos siglos conseguirlo (...) En derecho penal, quien acusa tiene que probar (...) ¿Qué ocurre en la democracia española? Que esto se ha roto" #LaHora18J pic.twitter.com/UJRd6RpFHV — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 18, 2026

Caldera ha declarado que con Zapatero se aprobó en 2005 un Código de Buen Gobierno sobre "conductas éticas" donde "no estaba regulado legalmente si tú recibías un regalo valiosísimo y no lo devolvías". "Eso no constituía un delito penal, pero sí constituía una infracción", ha aclarado el exministro, que ha vuelto a insistir en reclamar explicaciones por si se vulneró aquella norma. "Si esto fuera así, sería el primero en criticarlo", ha dicho. En cualquier caso, ha lamentado que en el Congreso se haya condenado a Zapatero "antes de antes de que el juez lo escuchara" en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional. "Esto es una auténtica transgresión del Estado de Derecho y se volverá en contra de ellos también y en contra de la democracia española", ha advertido.

Sobre el expresidente, se ha mostrado confiado en que "pueda explicar y demostrar su inocencia". "Yo creo en ella, pero creo que hay que explicar algunas cosas a fondo", ha zanjado, para después subrayar que, si Zapatero saliera culpable del proceso judicial, se llevaría un disgusto "muy severo".