Iustitia Europa ratifica la querella contra el Consejo de Ministros por el rescate millonario de Plus Ultra

El partido Iustitia Europa ha ratificado su querella presentada contra el Consejo de Ministros que formó parte del rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra. En concreto la acción penal está dirigida contra los integrantes del Gobierno el día 9 de marzo de 2021, cuando se autorizó el apoyó financiero a la compañía.

El pasado 20 de mayo Iustitia Europa presentó una querella tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

"Iustitia Europa ha procedido a ratificar hoy ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo la querella interpuesta contra los miembros del Consejo de Ministros que participaron en la aprobación del rescate de Plus Ultra por importe de 53 millones de euros", recoge una nota de prensa de la formación política que recuerda que la querella atribuye de manera indiciaria posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

"Según la tesis sostenida por Iustitia Europa, el rescate de Plus Ultra constituye una de las operaciones más relevantes investigadas hasta la fecha por su impacto económico y por las posibles responsabilidades políticas y penales que pudieran derivarse", recuerda la nota de prensa.

De igual manera, precisan que el expresidente Zapatero se situaría al frente de "una operativa orquestada" que tendría como "eslabón final" conseguir el rescate de 53 millones para la aerolínea.

"La instrucción en la Audiencia Nacional, ha revelado indiciariamente la existencia de un contrato del 1 %, equivalente a aproximadamente 530.000 euros, vinculado a la obtención de la ayuda pública, lo que apuntaría a que la resolución del Consejo de Ministros no respondió al interés general, sino a una posible mediación interesada", añaden.

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