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España

La fiscal del caso Plus Ultra: "Zapatero es presuntamente líder de una organización criminal"

Pidió al juez la retirada de pasaporte por los hechos "muy graves" imputados que podría intentar borrar en sus "frecuentísimos" viajes al extranjero.

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Libertad Digital publica el audio de la vistilla de medidas cautelares a la que fue sometido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el marco del caso Plus Ultra. Esta aerolínea fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez por 53 millones de euros.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Zapatero es investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando. Durante su comparecencia, que se extendió casi tres horas, el expresidente socialista del Gobierno solo respondió a las preguntas del juez y de su abogado, Víctor Moreno Catena. Tras la declaración, el juez Calama rechazaba imponer medidas cautelares; a pesar de la dura argumentación de la fiscal.

En su intervención, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente aseguró que existía riesgo de que Zapatero pudiese utilizar algunos de sus "frecuentísimos" viajes al extranjero para borrar pruebas que podrían demostrar su implicación en los hechos delictivos por los que se encuentra siendo investigado. De hecho, califica estos hechos como "muy graves" y aclara que la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del país es una medida cautelar impuesta a la gran mayoría de los implicados. Para la fiscal, las comparecencias quinquenales en sede judicial, la retirada de pasaporte —"incluidos los pasaportes de naturaleza diplomática que tenga"— y la prohibición de salir del país son una medida de "mínimo impacto" necesarias para garantizar la acción de la Justicia.

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"Esta parte lo que entiende es que el investigado, de acuerdo con el auto de imputación que se le ha notificado y que conoce sobradamente, es presuntamente el líder de una organización criminal", subraya la representante del Ministerio Público. "Por tanto, estamos ante delitos de naturaleza muy grave", recalca la fiscal antes de aseverar el carácter oculto de los hechos y la intención de los implicados de taparlos: "Existen también indicios de una actuación en la más absoluta de las opacidades y que resultan también indicios de la existencia de posibles bienes en el extranjero manejados, si no directamente por él, sí de modo indirecto".

"Además, la consideración sobre los frecuentísimos viajes que el investigado, como él mismo reconoce que realiza de modo frecuente, nos parece que pudiera darse, evidentemente, indicios o dudas o situaciones de riesgo, particularmente de destrucción, sobre todo de determinados documentos o pruebas que puedan hallarse en el extranjero", advierte la fiscal al juez Calama, a quien la fiscal recordó que las medidas cautelares solicitadas "son las mínimas que se pueden acordar en una causa de esta envergadura".

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