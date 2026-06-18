La fiscal del caso Plus Ultra: "Zapatero es presuntamente líder de una organización criminal"

Libertad Digital publica el audio de la vistilla de medidas cautelares a la que fue sometido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el marco del caso Plus Ultra. Esta aerolínea fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez por 53 millones de euros.
Zapatero es investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando. Durante su comparecencia, que se extendió casi tres horas, el expresidente socialista del Gobierno solo respondió a las preguntas del juez y de su abogado, Víctor Moreno Catena. Tras la declaración, el juez Calama rechazaba imponer medidas cautelares; a pesar de la dura argumentación de la fiscal.
En su intervención, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente aseguró que existía riesgo de que Zapatero pudiese utilizar algunos de sus "frecuentísimos" viajes al extranjero para borrar pruebas que podrían demostrar su implicación en los hechos delictivos por los que se encuentra siendo investigado. De hecho, califica estos hechos como "muy graves" y aclara que la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del país es una medida cautelar impuesta a la gran mayoría de los implicados. Para la fiscal, las comparecencias quinquenales en sede judicial, la retirada de pasaporte —"incluidos los pasaportes de naturaleza diplomática que tenga"— y la prohibición de salir del país son una medida de "mínimo impacto" necesarias para garantizar la acción de la Justicia.
"Esta parte lo que entiende es que el investigado, de acuerdo con el auto de imputación que se le ha notificado y que conoce sobradamente, es presuntamente el líder de una organización criminal", subraya la representante del Ministerio Público. "Por tanto, estamos ante delitos de naturaleza muy grave", recalca la fiscal antes de aseverar el carácter oculto de los hechos y la intención de los implicados de taparlos: "Existen también indicios de una actuación en la más absoluta de las opacidades y que resultan también indicios de la existencia de posibles bienes en el extranjero manejados, si no directamente por él, sí de modo indirecto".
"Además, la consideración sobre los frecuentísimos viajes que el investigado, como él mismo reconoce que realiza de modo frecuente, nos parece que pudiera darse, evidentemente, indicios o dudas o situaciones de riesgo, particularmente de destrucción, sobre todo de determinados documentos o pruebas que puedan hallarse en el extranjero", advierte la fiscal al juez Calama, a quien la fiscal recordó que las medidas cautelares solicitadas "son las mínimas que se pueden acordar en una causa de esta envergadura".
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