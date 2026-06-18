La justicia da la razón a Julio Iglesias: obliga a la Fiscalía a entregarle la denuncia que archivó

La titular del Juzgado Central de Instancia en la sección de lo Contencioso-Administrativo número 5, Emilia Peraile Martínez, ha estimado el recurso presentado por el letrado defensor de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, contra la Fiscalía, que no quería desvelar las investigaciones realizadas en torno a la denuncia presentada por dos de sus extrabajadoras por presunta agresión sexual y trata de seres humanos.

Dos extrabajadoras del cantante lo denunciaron por haber realizado un supuesto trato vejatorio hacia su persona mientras trabajaban en su domicilio. La denuncia, a pesar de que Fiscalía tomó declaración a las denunciantes, fue archivada posteriormente por falta de competencia de la Audiencia Nacional, órgano en el que se presentó la denuncia. La defensa de Iglesias pidió al Ministerio Público la denuncia y este se negó alegando la necesidad de que las denunciantes permaneciesen como personas anónimas.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada obliga a la Fiscalía a entregar todos los datos de la denuncia interpuesta contra su persona, si bien precisa que los datos de las denunciantes deben ser anonimizados.

"Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Julio Iglesias de la Cueva contra el decreto de 27-02-2026 suscrito por el fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el que se deniega el acceso a la denuncia y demás contenido de las diligencias de investigación preprocesal núm. 2/2026, incoadas en virtud de denuncia formulada contra el indicado demandante; y en consecuencia, se declara su nulidad, y el derecho del recurrente a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional le entregue testimonio de dichas diligencias de investigación preprocesal núm. 2/2026, desde la denuncia que las motivó hasta el decreto de archivo, previa anonimización de los datos de carácter personal de las denunciantes, y de todos aquellos que permitan su identificación de forma directa o indirecta", indica la sentencia antes de aclarar que no condena en costas a la Fiscalía.

De esta forma, el cantante tendrá acceso a toda la información –anonimizando cualquier detalle que pueda hacer referencia a la identidad de las denunciantes— que la Fiscalía manejó para abrir diligencias contra él por la presunta agresión sexual y trata de seres humanos. La defensa de Iglesias alegó que era necesario conocer el material de la denuncia para evitar una posible indefensión en el futuro.

"No se trata, la pretensión aquí interesada, de un supuesto de legalidad ordinaria. Estamos ante la vulneración del derecho de defensa invocado, junto con otros, en el escrito inicial y en el de demanda, que ha de acogerse y resulta examinable en este tipo de procedimiento", explica la juez.

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